Bilan de cet Octobre rose 2023

En quelques chiffres cet Octobre rose fut :

31 jours de mobilisation ;

18 actions sur tout le territoire ;

1007 personnes sensibilisées sur le dépistage du cancer du sein ;

300 palpations mammaires réalisées par les sages-femmes du Crcdc Mayotte ;

186 invitations à la réalisation d’une mammographie générée dans le cadre du dépistage organisé ;

Ainsi que des actions parallèles relatives à la prévention contre le cancer du col de l’utérus au moyen de 128 frottis cervico-utérins réalisés auprès des femmes âgées entre 25 à 65 ans

Outre cette massive mise en lumière et les divers acteurs et/ou institutions qui se sont mobilisés à cette occasion, le Crcdc de Mayotte poursuit ses missions et engagement tout au long de l’année, auprès des populations et des professionnels de santé.

Miss Octobre rose

Afin de clôturer symboliquement ce mois ô combien spécial, il fut organisé, le samedi 28 octobre dernier, à l’hôtel Sakouli, l’élection de Miss Octobre Rose 2023.

Ce festif événement a eu pour objectif de :

Sensibiliser et par la même occasion fédérer les partenaires du Crcdc sur le dépistage du cancer du sein ;

Réunir une communauté de seniors (cible privilégiée du dépistage) ;

Montrer et apprendre aux femmes les gestes de l’auto-palpation ;

Communiquer des messages préventifs ;

Communiquer en direct dans les villages via le relais des candidates.

Ainsi, ce sont 7 « kokos », âgées entre 53 et 74 ans et originaires de tout le territoire, qui ont défilé sous la bannière noblement revendicative : Pour un avenir « sein et sauf » faisons-nous dépister !

À propos du Centre régional de coordination des dépistages des cancers de Mayotte

Anciennement Redeca, le Crcdc est missionné par le ministère de la Santé pour assurer l’information et la mise en œuvre des programmes de dépistage des cancers du col de l’utérus, du sein et colorectal*, ainsi que le suivi des examens; tout comme la sensibilisation auprès de la population et des professionnels de santé (médecins généralistes, gynécologues, radiologues, hépato-gastroentérologues, anatomopathologistes, sages-femmes).

*Les publics ciblés sont les femmes de 25 à 65 ans pour les frottis de dépistage ou tests HPV, ainsi que celles de 50 à 74 ans pour les mammographies de dépistage. Concernant le test immunologique de dépistage du cancer colorectal, les femmes et les hommes âgées de 50 à 74 ans sont concernés.