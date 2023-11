Octobre rose : On raccroche les rubans mais certainement pas les gants…

C’est un très grand et magnifique ruban non pas de tissu rose mais de galets, posés à plat sur le sol, qui décore l’entrée des bâtiments de l’Institut de formation en soins infirmiers du CHM de Mamoudzou, ce mardi 31 octobre 2023. Sur chacun de ces galets, il est peint des écrits et/ou illustrations en lien avec cette maladie. Des messages forts, de soutien et d’espoir justement imaginés, à l’unisson, par les 34 élèves qui composent cette promotion tendrement auto-baptisée UE 2.9, en lien avec ce semestre 5 d’enseignement et d’apprentissage fraichement clôturé, justement basé sur les processus tumoraux et la cancérologie. Tout prend sens, c’était écrit…

On libère la parole et on amplifie les actions

Outre l’aspect purement visuel et colorimétrique — qui tendrait à dire que oui, face à ce combat, on souhaiterait tant (à l’issue d’une totale rémission garantie) voir la vie en rose — ce mois d’Octobre prend sa genèse, il y a de cela 38 ans aux États-Unis, par la volonté de sensibiliser et promouvoir la mammographie. En France, c’est finalement (que) depuis 1994 que les actions de communication sur le dépistage et la lutte contre le Cancer du sein ont fait leur apparition. Un nombre de dépistages encore timide malgré les fortes et publiques recommandations. Selon les chiffres de Santé publique France, entre 2021-2022, moins d’une femme sur 2, âgée de 50 à 74 ans*, aurait effectué une mammographie dans le cadre du programme national de dépistage. Au cours de l’année 2022, elles seraient 2 424 599 à avoir eu recours à une mammographie de dépistage, ce qui correspond à un taux national de participation de 44,9%, contre 50,6% en 2021. Une implication préventive bien trop insuffisante qui concerne également notre territoire malgré les actions de terrain mises en place.

Présente à cet événement intimiste et fort émouvant, dans l’enceinte même de l’Ifsi, Nadjlat Atoumani, présidente de l’Association mahoraise de lutte contre le Cancer (Amalca) — elle même courageuse et grande vainqueur face à la maladie — nous a confié ses aspirations de voir monter en puissance les diverses initiatives à travers tout le département : « Il m’était extrêmement important d’être présente aujourd’hui bien que je me positionne volontairement en retrait; les vraies vedettes à l’origine de cette manifestation sont ces étudiants, professionnels de demain, qui seront au coeur des actions de sensibilisation. Pour parler du Cancer du sein, toute idée nouvelle impulsée est la bienvenue. Cela fait que très peu de temps que le mouvement Octobre rose prend son essor à Mayotte et principalement exclusivement sur le Grand Mamoudzou. Je salue également la commune de Chiconi pour son engagement cette année mais souhaiterais réellement que toutes les municipalités se mobilisent, que les devantures de toutes les mairies soient décorées. Paris a sa Tour Eiffel rose, pourquoi n’aurions-nous pas notre barge rose pour l’occasion ? Tout ceci pour dire qu’il faut oeuvrer massivement pour briser les tabous. Le Cancer tue, il faut en parler sans honte ni pudique gêne pour justement travailler dans cette dynamique préventive avant qu’il ne soit trop tard. Pendant longtemps la Mort a été appréhendée sur notre île telle une fatalité sans savoir réellement de quoi la personne était décédée. Les choses évoluent et elles doivent justement sainement changer en ce sens. C’est un message d’espoir pour celles qui luttent et un respect de mémoire pour celles qui sont parties… ».

Créer un ruban humain

Positionné(e)s tout autour de ce ruban de galets, les élèves infirmiers, vêtus pour l’occasion d’accessoires de couleur rose flashy, ont interprété en choeur une chanson écrite par une de leur représentante, Estelle Ricocé, sur l’air non pas du tralalala mais d’un titre bien plus émouvant qu’est ’’On écrit sur les murs’’, composé en 1989 par Romana Musumarra et Jean-Marie Moreau et repris en 2015 par le groupe des Kids United, dont le titre se voulait Un monde meilleur, dans le cadre d’une campagne Unicef. Chair de poule et larmes aux yeux garanties, tant pour les interprètes que le petit comité de spectateurs privilégiés. C’est beau, percutant et d’autant plus bouleversant sachant que ces élèves seront d’ici très peu de temps diplômés, après 3 intensives années d’un parcours qui les a mené en une voie qui relève bien plus de la pleine dévotion et de l’engagement 100% humain, que d’une simple étiquette professionnelle. Cet événement revêt un caractère pluridimensionnel, ils le savent et le ressentent. L’Union fait la Force; cet adage prend sa pleine essence.

Pour marquer non pas la fin de ce mois mais bien le départ d’un grand combat respectueux qui sera aussi le leur, et celui des promotions à venir en tant que personnel qualifié des soins, les élèves ont par la suite positionné leurs divers galets dans la petite jardinière centrale des locaux de l’Ifsi. Une sorte de métaphore face à cette maladie, concrètement matérialisée pour apporter son galet à l’édifice… Une graine d’Espoir est plantée; puisse-t’elle pousser et croitre par delà les murs de l’hôpital et embellir harmonieusement les verdoyants paysages de notre île, pour que ce combat soit enfin commun et que la guérison germe définitivement. Eux en tout cas y croient et pour cela, avec immense estime, nous les saluons.

MLG

*Recommandations : Si vous avez entre 50 et 74 ans et que vous n’avez pas d’antécédents personnels ou familiaux concernant la maladie, ni symptômes, votre niveau de risque est considéré comme « moyen » et le programme national de dépistage vous est recommandé.

Plus que jamais, la lutte continue : Centre régional de coordination des dépistages des cancers (CRDC), impasse Saïd Hassani M’Nagnochi, Quartier Boboka à Mamoudzou.

Tél : 02.69.62.04.67