Fonds européens : Mayotte danse-t-elle avec les millions ?

Si les échos de la consommation des fonds européens sont mitigés, les premiers chiffres viennent d’être publiés par le préfet François-Xavier Bieuville. Il réagit en réalité à une mise en cause, plutôt mise au pilori, dont aurait été victime la secrétaire générale aux affaires régionale de la préfecture, puisqu’il dénonce « des propos insultants, menaçants et diffamatoires ». Un mode d’expression qui ne peut être que critiquable, mais n’ayant pas eu connaissance du contenu, nous nous concentrerons sur les infos données en termes de fonds européens.

Rappelons que l’enveloppe FEDER-FSE 2014-2020 se montait à 214 millions d’euros pour Mayotte, dont 148 millions pour le FEDER. Il s’agit du fonds alloué aux développement structurel du territoire. Pour exemple donnés par le préfet, 39 millions d’euros pour CARIBUS, 24 millions d’euros pour deux barges et deux amphidromes, 21 millions pour les projets relatifs à l’eau (forages, réseau d’addiction, interconnexion des retenues collinaires) et 10 millions pour la construction de la technopôle, afin de doter le territoire d’outils économiques modernes.

Pour les plus de 62 millions d’euros du FSE (Fonds social), l’accent est mis sur la formation, dont près de 2 millions d’euros pour la formation au métier d’infirmier au CHM, 19 millions au RSMA, 5,1 millions pour la mobilité de LADOM.

Sur l’épineux sujet de la mise en paiement qui fut déficiente sur la précédente enveloppe, le représentant de l’Etat l’assure, « les dossiers sont progressivement mis en paiement par l’autorité de gestion. La date maximale de mise en paiement est fixée par la Commission européenne à la fin d’année 2024 pour le FEDER et jusqu’en juillet 2025 pour les autres fonds. » Un délai qui sera tenu, assure-t-il, « la mise en paiement de l’ensemble des dossiers mahorais sera réalisée dès la fin de cet été, et ce sans qu’aucun risque de sous-consommation des fonds européens ne soit pressenti. Le suivi et le bilan des fonds européens se font par ailleurs en toute transparence. »

L’inquiétude de nos interlocuteurs vient de l’enveloppe en cours, 2021-2027, avec 350 millions d’euros en FEDER et 110 millions d’euros en FSE+, alors que les appels d’offre ne sont pas encore sortis pour le FSE, « les premiers appels à projets sont lancés au titre du FEDER », précise le préfet.

A suivre donc, dans un département au lourd passif dans ce domaine et qui a mis du temps à se doter des capacités de consommer.

A.P-L.