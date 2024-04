Ahmed Ali Mondroha une nouvelle fois reconduit à la tête de la SIM

La Société Immobilière de Mayotte (SIM) est une vieille dame quand on met en perspective sa longévité par rapport à d’autres structures à Mayotte. Créée en 1977, elle a connu bien des turbulences essentiellement liées aux objectifs de développement, notamment quand il s’agissait de choisir entre privilégier l’accession sociale ou le locatif social. Elle a associé son acronyme à un type d’habitat, la case SIM, conçue en respectant les usages et matériaux locaux.

En 2015, Ahmed Ali Mondroha succède à Mahamoud Azihary à la direction de la société, et sera renouvelé en 2019. C’est l’année où la CDC Habitat entre au capital, l’Etat lui ayant cédé 34% des parts, et y devient majoritaire. Provoquant une réaction épidermique de la part des collectivités devenues minoritaires. Depuis, les choses se sont tassées, et des conventions sont signées avec les maires, ce fut notamment le cas il y a quelques jours à Dzoumogné.

Un second bailleur social, AL’MA, membre du groupe Action Logement, s’est installé à Mayotte.

La CDC Habitat détient désormais 67% de la SIM, le conseil départemental, 14%, les autres se partageant quasiment à part égales le restant, la CDC, le SMIAM (pas encore dissous), la commune de Mamoudzou, et la Chambre des métiers et de l’artisanat.

A l’unanimité

Ce 19 avril, Ahmed Ali Mondroha a été reconduit à l’unanimité et pour 5 ans à la direction de la société par le conseil d’administration qui y voit un gage de « grande confiance et une volonté de continuer la politique mise en place ces dernières années (…) La SIM est d’ores et déjà passée de 1.800 lots gérés à fin 2017 à près de 3.000 à fin 2023. En 2023, ce sont 335 logements qui ont été livrés et près de 300 logements mis en chantier. »

Des chantiers qui ont été boostés avec l’arrivée de CDC Habitat au capital, et ce sont 5.000 logements qui sont prévus d’ici à 2033. Les besoins sont immenses à Mayotte où les opérations de délogement/relogement sont rendus nécessaires par les besoins d’aménagement et la lutte contre l’habitat indigne. Et avec des crises à répétition qui ne facilitent pas la bonne tenue du timing des livraisons.

Ahmed Ali Mondroha, âgé de 55 ans, est diplômé d’un DEA économie de l’Université de Besançon. Il avait commencé sa carrière à la BFC OI où il est en charge des marchés entreprises. Il intègrera la SIM en 2007 comme directeur administratif et financier, puis directeur général en 2015. Il a complété sa formation professionnelle à l’Institut des techniques de Banque et en management et pilotage à HEC.

Présente à Mayotte pour cette occasion, Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, salue « un grand professionnel », « par sa connaissance fine du territoire, des acteurs, et les partenariats mis en place avec les collectivités, Ahmed Ali Mondroha a su engager la SIM sur un rythme exceptionnel de développement malgré des contraintes économiques, climatiques et foncières, pour bâtir des logements de qualité et durables. »

A.P-L.