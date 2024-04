Éducation : Poursuivre ses études supérieures à Mayotte grâce au campus connecté

Les petits plats ont été mis dans les grands pour l’inauguration de la deuxième phase de travaux du campus connecté d’Hajangoua. Comme l’a indiqué Rachadi Saindou, président de la Cadema, « La formation et l’éducation sont des priorités à Mayotte. La création de ce campus connecté marque notre engagement pour les étudiants mahorais afin de les accompagner vers la réussite ».

Une offre de formations supplémentaires

Le principal objectif des campus connectés est de permettre aux étudiants de suivre de nombreuses formations à distance avec des universités partenaires dans l’Hexagone notamment. Ainsi, les étudiants mahorais ne pouvant se rendre en métropole pour diverses raisons peuvent continuer à suivre des études supérieures dans différents disciplines car comme l’a rappelé le recteur Jacques Mikulovic, près de 70% des bacheliers mahorais vont poursuivre leurs études supérieures hors de notre territoire. « Ce campus connecté va permettre de donner des perspectives pour les jeunes de Mayotte. C’est un engagement fort pour une éducation accessible à tous, moderne et inclusive. Cela va permettre d’accroitre leurs compétences et de s’insérer plus facilement dans la vie professionnelle », s’est-il félicité.

A terme le campus va ainsi accueillir des étudiants de différentes filières allant du BTS/IUT en passant par la Licence et jusqu’au Master. « C’est une vision à long terme, nous visons l’excellence académique. C’est une chance pour nos jeunes car nous leur ouvrons les portes vers l’enseignement supérieur dans les meilleures conditions », a ainsi déclaré le président de la Cadema. C’est ce qu’ont constaté notamment les 11 étudiants inscrits à l’heure actuelle au campus connecté qui saluent unanimement « les bonnes conditions de travail », « l’accès aux outils informatiques », « la tranquillité pour réviser », ou encore « la flexibilité dans les parcours de formation et dans l’organisation de l’emploi du temps ». C’est notamment le cas pour Madjinada Balkini, 33 ans, étudiant en première année de BTS communication en alternance, au sein du campus connecté d’Hajangoua. « J’ai découvert l’existence du campus connecté via Parcoursup… Je suis actuellement salarié au sein de la Ville de Mamoudzou mais je voulais aussi entreprendre un cursus universitaire. Quand je me suis inscrit l’année dernière, Parcoursup m’a proposé de me former via le campus connecté, je me suis un peu renseigné et j’ai commencé ma formation à la rentrée scolaire de septembre ».

Ce qu’apprécie surtout Madjinada c’est la flexibilité qu’offre le campus connecté. « Je suis des enseignements en distantiel à Lyon, via le CNED (Centre national d’enseignement à distance). J’ai ainsi les mêmes cours que les étudiants qui sont dans l’Hexagone. En tant que salarié, la flexibilité proposée me permet de continuer à travailler tout en suivant des études supérieures. Je vais soit au campus, soit je travaille de chez moi via la plateforme du CNED… ». Aussi la construction de ce campus connecté a été pour lui une véritable aubaine. « Ça été un électrochoc ! S’exclame-t-il. Je cherchais à poursuivre mes études et garder mon emploi. J’ai trouvé le compromis parfait car sans l’existence de ce campus je n’aurais pas pu poursuivre des études supérieures ».

Une troisième phase de construction pour bientôt…

Une première étape de la construction a eu lieu en 2021 qui a permis l’aménagement des locaux de l’ancienne Maison Pour Tous (MPT) d’Hajangoua et d’accueillir les premiers étudiants. La seconde phase, qui a été inaugurée ce mercredi, a vu la création de nouveaux espaces de travail, l’accès à du matériel informatique ou encore l’accompagnement et l’encadrement des étudiants par du personnel qualifié. Ainsi une quarantaine d’étudiants pourront être accueillis l’année prochaine, parmi eux les élèves de 2e et 3e année en orthoptie.

Une troisième et dernière phase de travaux devrait avoir lieu l’année prochaine ou au plus tard en 2026 avec notamment la construction d’un nouveau bâtiment ainsi que des logements universitaires, permettant d’accueillir au total 170 étudiants. « Ce campus fait partie des 84 campus connectés en France dont 4 se situent en Outre-mer parmi lesquels La Réunion, la Guyane, la Polynésie Française et maintenant Mayotte. Il va permettre d’offrir de nouvelles opportunités académiques avec des formations de qualité. Nous ne devons pas laisser filer nos jeunes talents… Il faut leur offrir les conditions optimales pour la réussite de leurs études afin de répondre aux enjeux économiques, sociaux et démographiques de demain », a ainsi insisté Rachadi Saindou.

B.J.