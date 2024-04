Saidali Boina Hamissi, un petit tour et puis s’en va de la liste de Bardella

« C’est un signal surtout qui est lancé à Mayotte, de dire pour la première fois historiquement, il y a un candidat mahorais qui va entrer » sur une liste Rassemblement national, avait déclaré ce week-end Marine Le Pen lors de sa visite sur Mayotte la 1ère à propos de l’inscription de Saïdali Boina Hamissi sur la liste de Jordan Bardella pour les européennes du 6 juin 2024. Le secrétaire départemental du RN n’était pas en position éligible mais cela posait son bonhomme.

C’était compter sans ses prises de position affichées noir sur blanc sur sa page Facebook, et que sont allés dénicher nos confrères de Libé. Sur un de ses posts enflammés contre l’immigration clandestine, il qualifie les comoriens de « vermines » et de « cafards ». Il tient également des propos complotistes sur l’épidémie du Coronavirus et parle de Poutine comme d’une « visionnaire » en mars 2022.

Le plus croustillant, si on arrive encore à conserver une dose d’humour à ce stade, est son éloge – aux règles de conjugaison relevant d’« Omar m’a tuer » – de la « soumission de la femme », qui « vient naturellement lorsqu’elle se sent aimer, protéger et valoriser par son mari ». Croustillant, car il y a quelques jours, un scandale avait éclaté à propos du prêche d’un imam invitant dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux à frapper sa femme pour avoir de bonne relation avec elle … c’était aux Comores ! Une proximité de pensée qui interroge.

Des réactions un peu… vertes

A la suite des révélations des posts outrancier de celui qui se retrouvait donc sur la liste RN pour les européennes, le parti réagit diversement. Le vice-président du RN Sébastien Chenu, s’est exprimé à ce sujet ce mercredi sur les ondes de Franceinfo, évoquant les limites de la liberté d’expression encadrées par la loi, mais comme s’il les excusait, replaçait ces prises de position dans le contexte migratoire mahorais, « Quand on met les gens à bout, il ne faut pas s’étonner qu’une expression soit un peu verte ». Pour autant, décision aurait été prise ce mercredi de retirer la candidature de Saidali Boina Hamissi de la liste de Jordan Bardella.

Selon le Huffingtonpost, le vice-président du RN aurait indiqué qu’il y aurait « plusieurs possibilités » pour remplacer un candidat mahorais par un autre.

Songe-t-il à Daniel Zaïdani, porte-parole du RN à Mayotte et ancien président du conseil départemental de Mayotte dont les propos « les blancs sont des lâches » toujours présents sur les réseaux sociaux, avaient également fait polémique ? Et dont on devrait bientôt connaître l’issue des ennuis judiciaires.

Décidément, avant d’inscrire le prochain nom sur la liste, les têtes du RN vont devoir en éplucher des CV officieux sur la toile.

Anne Perzo-Lafond