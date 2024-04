Environnement : La Cadema récompensée lors du concours des « Outre-mer durables »

Le concours « Les Outre-Mer Durables », avec le Soutien de Citeo, souhaite récompenser et valoriser le travail des collectivités territoriales ultramarines engagées dans une démarche d’amélioration continue de l’Environnement sur son territoire. Ce concours a ainsi pour objectif de mettre en lumière les initiatives exemplaires des collectivités ultramarines en matière de politique environnementale et de développement durable. « Il s’agit de valoriser à la fois l’exceptionnel patrimoine naturel de ses territoires et de démontrer l’exemplarité des politiques locales en matière de protection de l’environnement et de promotion des valeurs du développement durable », indiquent les organisateurs du concours dans un communiqué.

Le président de la Cadema, Rachadi Saindou, n’a pas caché sa fierté, ce lundi, pour la présentation de ces prix lors d’une conférence de presse. « Cela témoigne de l’engagement de la Cadema dans le développement durable et la préservation de l’environnement. Cette édition a ainsi honoré l’innovation et l’exemplarité des collectivités en matière de responsabilité écologique. Je suis fier et honoré car c’est la reconnaissance de la détermination du territoire ainsi que de notre engagement pour la préservation de l’environnement. Ces prix récompensent ainsi des solutions volontaristes mais aussi des dispositifs pour la protection de la nature ».

La Cadema coutumière des récompenses environnementales

Déjà en 2022 la Communauté d’agglomération de Dembéni Mamoudzou avait été primée avec le projet « Cadema Urahafu », en partenariat avec l’entreprise LVD Environnement Mayotte, elle s’était vue récompensée par le Prix Citoyenneté. Initié en 2021, ce dispositif innovant de collecte alternative des bouteilles en plastique dans les quartiers difficiles d’accès affiche encore un bilan très positif selon Rachadi Saindou : « 10 tonnes de déchets plastiques ont été collectés la 1ère année. Le projet comptabilise 30 tonnes de déchets plastiques récupérés la 2e année et près de 50 tonnes cette année. Ce sont ainsi environ 45.000 résidents qui ont été sensibilisés aux enjeux environnementaux à travers le tri et la collecte. Ce type de dispositif doit être une source d’inspiration pour les collectivités afin de répondre aux défis écologiques. Nous devons poursuivre nos efforts pour maintenir cette dynamique et encourager la population à trier les déchets », insiste le président Rachadi Saindou.

De nouveaux projets à venir

La Cadema va ainsi se mobiliser pour préserver les plages et le littoral en augmentant les collectes et les ramassages des déchets chaque lundi et chaque vendredi notamment à Kawéni, Passamaïnty et Iloni. L’enjeu est de sauvegarder les ressources naturelles. Ainsi plusieurs projets vont être mis en place ou davantage développés comme l’aménagement de points de regroupement collectif (PRC), ou encore le maintien et même l’augmentation des investissements dans des bornes aériennes ainsi que dans des bacs métalliques roulants afin de faciliter la collecte des déchets.

En outre l’opération « Urahafu » sera semble-t-il reconduite, précise le président de la Cadema, « avec en plus l’extension aux emballages ménagers métalliques ». Un autre projet est en préparation et consistera à mettre en place des machines pour récupérer les bouteilles plastiques en échange de bons d’achat. « Nous devons encourager la population à collecter les déchets, pour cela la Cadema va continuer à mettre en place des solutions innovantes et durables afin de sensibiliser au maximum les habitants aux gestes éco-citoyens car la préservation de l’environnement est essentielle pour notre futur ».

B.J.