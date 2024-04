Santé : Une nouvelle offre de soins disponible dans le centre de l’île

Elle était attendue avec une grande impatience et aurait dû ouvrir au mois de février, mais les blocages et la crise sociale ont eu raison de son inauguration. La Maison de santé pluridisciplinaire de Ouangani est enfin ouverte et va permettre aux quelques 50.000 habitants du centre et du centre-ouest de l’île d’avoir accès à des soins de qualité.

Un projet initié dès 2020

La construction de cette Maison de santé pluridisciplinaire est le fruit de la volonté du docteur Elhad Mohamadi, exerçant à Chiconi. Sans lui et sa persévérance rien de tout cela n’aurait pu se faire et peut-être aussi sans son frère indirectement… « Étant enfant nous nous sommes rendus au dispensaire avec ma mère car mon frère était malade, il avait une forte fièvre. Quand nous sommes arrivés, on nous a fait savoir qu’il n’y avait pas de médecin. C’est là que je me suis dit : je serai médecin plus tard ! », confie-t-il. Revenu dans l’île au lagon après ses études de médecine à Amiens, le docteur Elhad ambitionne secrètement un projet plutôt audacieux pour Mayotte : construire un établissement de santé pluridisciplinaire.

« En revenant à Mayotte je me destinais davantage à une carrière hospitalière… Mais face aux problèmes d’accès aux soins j’ai décidé d’exercer dans le privé. Je suis allé voir ma grand-mère et je lui ai parlé de ce projet un peu fou de vouloir entreprendre la construction d’une Maison de santé et savoir ce qu’elle en pensait. Elle m’a dit : il faut le faire ! Nous on s’est battu pour Mayotte, vous devez le faire à votre manière. C’est là que tout a commencé. Aussi, cette Maison de santé porte le nom de ma grand-mère, Moinecha Ali Combo », raconte le docteur Elhad.

Pour cela il a pris des risques, notamment en s’endettant personnellement, même si le gros de ce projet a été financé par des contributeurs publics et privés pour un montant dépassant les 3 millions d’euros. Ainsi le Conseil départemental a octroyé des aides à hauteur de 500.000 euros et 220.000 euros notamment pour la construction d’un transformateur électrique afin d’alimenter le bâtiment. Par ailleurs, le Département a généreusement donné une partie du foncier pour la construction d’un parking. La commune de Ouangani a contribué à hauteur de 185.000 euros, tandis que la 3CO (Communauté de communes du Centre-Ouest) a accordé une aide de 169.000 euros. L’agence française de développement (AFD) a également participé au financement de ce projet avec un prêt de 1,6 million d’euros. Le reste a été prêté par des partenaires comme la CEPAC ou encore la Cress.

Pas moins de 13 professionnels de santé, toutes disciplines confondues !

Le docteur Elhad n’est pas peu fier d’annoncer que cette Maison de santé abritera 13 professionnels pluridisciplinaires. « C’est un immense honneur pour moi de voir l’aboutissement de ce projet et je remercie mes amis qui m’ont soutenu ainsi que les différents professionnels de santé qui ont décidé de venir s’installer à Mayotte. Notre territoire est un désert médical avec un pénurie de professionnels, une population éloignée des soins, un suivi difficile… Aussi ce centre de santé c’est un établissement innovant avec des professionnels compétents qui feront des soins coordonnées et complets au bénéfice de la population locale ».

Ce bâtiment abrite ainsi la plus grande pharmacie de l’île, ainsi qu’un laboratoire d’analyses médicales pour faire des prélèvements. Il y aura bien sûr un médecin généraliste, mais aussi et surtout un cardiologue, un chirurgien orthopédiste, un centre de radiologie pour faire de l’imagerie médicale, un orthodontiste, un kinésithérapeute, un échographiste « avec un appareil le plus performant de l’Océan Indien », assure le Dr. ElHad. Une sage-femme et 3 infirmiers seront aussi présents. Rien que ça ! « La Maison de santé permettra également d’accueillir des étudiants en médecine encore en formation », complète le médecin.

Lors de cette cérémonie d’inauguration, le projet a été salué unanimement par l’ensemble des acteurs. Le maire de Ouangani, Youssouf Ambdi, a parlé « d’un projet ambitieux, moderne, permettant une diversification d’offre de soins pour la population du centre de l’île ». Le directeur de l’ARS, Olivier Brahic, s’est même dit « heureux et satisfait de voir l’aboutissement d’un tel projet ». Le président du Conseil départemental, Ben Issa Ousseni, n’a pas tari des loges non plus en saluant « l’engagement du Dr. Elhad pour servir notre territoire en hypothéquant une carrière et une vie confortables et en s’endettant personnellement pour que cette Maison de santé voit le jour. Il aurait pu rester tranquillement à Amiens… ». Quant au sénateur Thani, il salue cette belle initiative, « C’est un bol d’air frais pour la population du centre. Différents services de soins vont être proposés ce qui va améliorer la santé pour tous. Ce projet montre que l’union entre différents acteurs permet de belles réalisations ».

