Echange culturel entre Mayotte et l’île d’Oléron

L’association Hippocampe 976 organise, avec 17 jeunes de 7 à 13 ans de la commune d’Acoua, un échange culturel au village vacances La Martière à l’île d’Oléron en Charente Maritime, du 15 au 22 avril 2024. Ce projet, cofinancé par la DRAJES de Mayotte, a pour objectif de favoriser l’échange culturel à l’échelle nationale et de promouvoir la culture mahoraise à travers diverses animations.

Le public de cet échange sont les résidents des EHPAD de St Pierre et St Georges d’Oléron ainsi que les jeunes de la Maison de l’Enfance de St Pierre d’Oléron. L’association Hippocampe 976 présentera différentes activités comme une présentation de Mayotte, des ateliers maquillage au M’sindzano et au henné, des ateliers danse chigoma et m’biwi, ainsi qu’un atelier senteurs. Ce dernier se présentera sous la forme d’un atelier ludique permettant d’explorer, les yeux bandés, les senteurs caractéristiques de notre île comme le parfum de l’Ylang-ylang, de la vanille ou encore du combava.