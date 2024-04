C’était inévitable, l’infection continue à gagner du terrain, notamment dans les zones insalubres. L’ARS Mayotte informe de l’identification de 26 cas de choléra au total et non plus 14, nécessitant une réorganisation des services pour se focaliser sur la prise en charge des patients et de leur environnement.

Une « 2ème unité choléra » ouvre à Dzoumogne.

Nous reviendrons plus en détail sur le sujet.