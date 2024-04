EDM pose les premiers compteurs numériques à Mayotte

Depuis le 16 février 2024, près de 80 compteurs numériques ont été posés sur le territoire par les techniciens EDM. Le compteur numérique protège l’installation intérieure du client des surtensions du réseau. En 2025 le compteur numérique deviendra télé-opérant c’est-à-dire qu’il y aura un index de relève quotidien pour des factures justes, mais aussi la possibilité pour le client de maitriser sa facture en disposant de sa consommation heure par heure et en adoptant les éco-gestes en conséquence, ainsi que des interventions réalisées à distance par des techniciens et donc un gain de temps pour le client sur les mises en service…

Pour Echati Issa, Présidente du Conseil de Surveillance EDM et élue du Conseil Départemental : « Je me réjouis que le compteur numérique soit enfin déployé à Mayotte ! Je soutiens EDM dans sa démarche pédagogique autour de ce nouvel outil qui va permettre aux Mahorais de maîtriser leurs factures ».

Et pour Flaccine Daniel, cliente, « Le technicien EDM a pris le temps de m’expliquer le fonctionnement du compteur et les possibilités qu’il me donnera à terme, parmi lesquelles le suivi de ma consommation. Au-delà de l’intervention technique j’ai pu bénéficier d’un véritable moment d’échange ! ».