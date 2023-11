Le Pôle Culturel de Chirongui et l’artiste Loya : lauréats du dispositif « compositeur associé »

Pôle Culturel de Chirongui a fait savoir par communiqué qu’il était lauréat du dispositif « Compositeur associé » aux côtés de l’artiste Loya. Porté par la Sacem, la Sacd* et le ministère de la Culture, lea fait savoir par communiqué qu’il était lauréat du dispositif « Compositeur associé » aux côtés de l’artiste

L’objectif de ce dispositif est de faciliter l’accès des compositeurs aux outils et aux moyens de production et de diffusion en favorisant leur présence durable au sein des établissements culturels non dédiés spécifiquement à la Musique.

Loya est en résidence de création au Pôle Culturel de Chirongui depuis déjà deux semaines. Programmation 2023-2024 du Pôle Culturel de Chirongui : cliquez sur le lien

*Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) et Société des auteurs et compositeurs dramatiques (Sacd)