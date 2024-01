Santé : Mammographes inexistants ou en panne : la situation perdure !

Depuis maintenant plusieurs semaines, il n’est plus possible de réaliser une mammographie à Mayotte. En effet, mercredi à l’heure où nous rédigeons cet article, le Centre hospitalier de Mayotte que nous avons contacté déclare toujours ne pas disposer de mammographe et le Centre d’Imagerie Médicale de Mayotte explique que sa machine est toujours en panne et que les pièces nécessaires à sa réparation ne seront acheminées qu’en avril 2024.

Cette situation est d’autant plus problématique, que sur l’ensemble des cancers détectés à Mayotte, un tiers des cancers dépistés sont des cancers du sein !

Or, pour dépister un cancer du sein, la mammographie reste l’outil le plus performant, en ce qu’elle permet de détecter un éventuel cancer qui serait en train de se développer. Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus sa détection précoce favorise les chances de guérison de la patiente.

Pour rappel, le dépistage du cancer du sein s’adresse à toutes les femmes sans distinction d’âge, mais particulièrement aux femmes à risque de développer un cancer, en raison de prédispositions génétiques ou d’antécédents familiaux, et aux femmes à partir de 50 ans.

Actuellement, quels sont les recours à disposition des patientes et comment les orienter en cas de suspicion de cancer ?

La première recommandation, qui s’adresse à toutes les femmes, sans distinction d’âge, est le dépistage du cancer du sein par « auto-palpation ». Cette auto-palpation est indispensable, elle ne coûte rien et ne nécessite aucun matériel. Concrètement, il s’agit de se palper soi-même la poitrine, régulièrement, en dehors des menstruations, pour détecter éventuellement des changements inhabituels susceptibles d’être un symptôme du cancer du sein. A ce sujet, tout changement de couleur, d’aspect, d’un enfoncement éventuel du sein, la détection d’une boule, d’une grosseur ou d’une masse, doit inviter les femmes à consulter un médecin ou une sage-femme, pour réaliser des examens approfondis.

Actuellement, à Mayotte, en cas de suspicion de cancer ou dans le cadre du dépistage biannuel qui invite tous les deux ans les femmes de 50 à 74 à effectuer un examen clinique des seins et une mammographie, d’après les autorités sanitaires, la patiente pourra se rendre au Centre hospitalier de Mayotte avec une prescription de mammographie ou un bon de prise en charge, pour réaliser une IRM* mammaire à la place d’une mammographie, pour « assurer une continuité des soins ».

Des travaux sont toujours en cours entre le CHM et l’ARS pour apporter des solutions à cette situation problématique qui perdure.

En attendant, palpez vos seins régulièrement, et en cas de doute, consultez un professionnel de santé, car un cancer du sein peut être détecté à tout âge.

* IRM : imagerie par résonance magnétique

