L’agenda loisirs du week-end : Un casting de Miss Mayotte, de la lecture pour les tout-petits, un carnaval, de la rando, une soirée, du foot et du cinéma

Vendredi 19 avril

– Cinéma Alpa Joe – 19h : Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire

– Pôle culturel de Chirongui – 20h : SOS Fantômes : la menace de glace VO

Samedi 20 avril

– De 9h à 11h30 : L’association Gnambotiti Festif de Petite-Terre organise un carnaval ce samedi 20 avril 2024 à Labattoir avec les scolaires de Pamandzi et de Labattoir (de la maternelle au CM2), des associations locales et des habitants.

Le défilé commencera au parking de l’office du tourisme de Labattoir à 10h et l’arrivée est prévue au stade de Labattoir vers 11h30 où diverses animations seront proposées par les associations locales. Combo et Machouma, héros de la série télé Mahoraise « les aventures de combo » seront également présents pour animer et participer au défilé.

– De 9h à 12h : Casting Miss Mayotte 2024 à la MJC de Mangajou

Les candidates doivent venir avec leurs pièces d’identité et habillées comme elles le souhaitent. Pour plus d’infos et pré-inscriptions : delegation.missmayotte@gmail.com

– De 9h30 à 11h : Animation « Bébé lecteur ».

La médiathèque municipale invite les parents des enfants âgés de 0 à 3 ans à prendre part à l’animation « Bébé lecteur » le samedi 20 avril 2024 de 9h30 à 11h à la médiathèque municipale à Chirongui. Les enfants vont découvrir ou redécouvrir « l’objet livre », comptines, jeux de doigts ainsi que la lecture de contes.

Pour toutes informations :Téléphone : 0639 71 90 99 – mail: mediatheque@chirongui.yt

– Sortie naturaliste (semaine de la forêt)

Dans le cadre de la semaine de la forêt organisée par l’ONF, nous vous proposons de partir à la découverte de l’Espace Naturel Sensible de la presqu’île de Bouéni, samedi 20 avril.

Cette sortie est gratuite. Attention, les places sont limitées. Plus d’infos et réservations sur naturmay.axyomes.com dans « Sorties Randonnées »

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– De 20h à 6h : ZERO’LECTRO X ZINA au Zen Eat

Cette fois ci, nous avons décidé d’associer ces 2 belles équipes pour un maximum de plaisir : 20h – 22h avec Kanzaki Et Dj Latouf ; 22h- 3h avec Zéro’Lectro : Pop, Rap, Rock, Disco, Afro, Année 80/2000 etc… ; 3h – 6h avec Zina Zi.toum et Bernie : Electro, Techno

Un thème : du fluo ! – Bar sur place – Restauration – Parking éclairé

Billetterie : 15€ (le nombre de places sera limité) alors suivez notre page pour être sûr de ne rien manquer !

Dimanche 21 avril

– A partir de 14h : Ne manquez pas les finales de la Supercoupe communale sport ramadan Football au stade de Nombamba à Mroalé, organisées par la mairie de Tsingoni !

14h : FC TRIANGLE vs FC BAZIMINI dans la petite finale.

15h30 : Assistez à la grande finale entre MFILAONI et LA SIM.

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 20 avril à 10h : Les Aventuriers de l’arche de Noé

13h : Kung Fu Panda 4

16h : Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire

20h : Civil War

Dimanche 21 avril à 10h : Kung Fu Panda 4

13h : Les Aventuriers de l’arche de Noé

16h : S.O.S. Fantômes : La Menace de Glace

20h : Ici et là-bas

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 20 avril à 11h : Kung Fu Panda 4

14h : Dune : Deuxième Partie

17h : Opera – La Périchole

20h : S.O.S. Fantômes : La Menace de Glace

Dimanche 21 avril à 11h : Les Explorateurs: l’aventure fantastique

14h : Kung Fu Panda 4

17h : S.O.S. Fantômes : La Menace de Glace (VO)

20h : Pas de vagues

