Cancer : Deux jours de prévention et de solidarité au CHM

Depuis deux ans, l’association des soignants contre le cancer (ASCA) organise une action de prévention et de solidarité à l’égard des patients atteints d’un cancer. Ainsi mardi 2 avril et mercredi 3 avril 2024 de 8h30 à 14h, les représentants d’ASCA et des membres de l’équipe mobile de soins palliatifs, sont mobilisés pour sensibiliser le public et transmettre des messages préventifs sur le cancer.

« C’est difficile de faire comprendre aux gens ce qu’est un cancer (…) Avec des jeux, on attire autant les enfants que les adultes. Cela permet de lever des tabous et d’aider à comprendre des choses compliquées avec des images et des mots simples » a déclaré Anrifia Ali Hamadi, assistance médicale et administrative au CHM et présidente de l’ACSA de Mayotte. Sur ce stand à l’entrée principale du CHM, plusieurs cadres avec des images ont été posés sur la table. Le but est d’interroger le public, en lui demandant si le thème de l’image correspond à une « idée reçue » ou un « facteur de risque » du cancer. Notre rédaction s’est immiscée dans le public pour faire ce test.

« Bonne réponse ! » a déclaré la présidente de l’ACSA, avant de poursuivre : « Une mauvaise alimentation, un manque d’activité sportive, de même que le tabac, sont des facteurs pouvant augmenter le risque de développer un cancer dans sa vie. » En revanche, les téléphones, les micro-ondes ou encore les déodorants ne sont à ce stade que des idées reçues, tant que des études n’ont pas démontré formellement un lien de causalité entre ces objets et le développement d’un cancer.

Soutenir les patients hospitalisés au CHM et évasanés à La Réunion

Pour réunir des fonds pour les patients atteints d’un cancer, l’ASCA a organisé une double collecte. Le public peut ainsi donner de l’argent à l’association en échange d’un paquet surprise : « Les sacs surprises sont proposés à 30 euros pour les adultes et 20 euros pour les enfants. On a fait en sorte qu’ils plaisent aux gens, pour que ce don se fasse dans les deux sens. » Mais l’association encourage également le public à donner des produits alimentaires non périssables, comme du riz, des pâtes, des boîtes de conserve… Ces fonds ont pour objectif d’améliorer le quotidien des patients hospitalisés au CHM et des patients pris en charge à La Réunion, dans des structures d’accueil, telles que la maison de la clinique Sainte Clotilde ou encore la Maison des parents de l’Océan Indien. « C’est important que les patients voient qu’on est là pour eux, même s’ils sont évasanés vers La Réunion » a déclaré la présidente de l’ASCA. En 2023, l’association avait récolté 3.000 euros.

Une prise en charge à cheval entre deux départements

Pour la prise en charge d’un cancer, si certains patients peuvent subir une chimiothérapie à Mayotte, la majorité des patients sont ensuite transférés dans des établissements de santé de La Réunion. « Certains patients sont evasanés directement, d’autres peuvent avoir une chimiothérapie à Mayotte et partir à La Réunion après, le départ peut se faire très rapidement », a commenté la Présidente de l’ASCA. Ces évacuations sanitaires peuvent être si soudaines que les équipes distribuent régulièrement un kit d’hygiène avec le nécessaire de toilette pour les patients qui n’auraient pas eu le temps de retourner à leur domicile ou de récupérer certaines de leurs affaires avant de partir. Comme l’avait déclaré le Dr. Ransay-Colle, en mars dernier, sur la prise en charge du cancer du sein, « dès qu’on a une suspicion de cancer, on va vite être à court de compétences pour caractériser et prendre en charge ce cancer (…) on est très souvent contraints d’orienter les patientes vers La Réunion. »

Mais les patients atteints d’un cancer à Mayotte peuvent également bénéficier du soutien et des soins dispensés par une équipe mobile d’accompagnement en soins palliatifs (EMASP), dont la force est de se déplacer directement au chevet du patient au CHM, dans d’autres structures ou directement à domicile. Cette équipe pluridisciplinaire, composée de médecins, d’infirmiers, d’aides-soignants, d’une psychologue, d’un référent cultuel et culturel, d’une assistante sociale, d’une cadre de service, d’une secrétaire et d’un logisticien, permet notamment de soutenir le patient dans les différentes étapes de sa maladie en lui permettant de rester à son domicile, entouré de ses proches. En 2022, plus de 500 patients avaient été pris en charge par l’EMASP.

Mathilde Hangard