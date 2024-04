« Petite-Terre en modes doux » : une journée de sensibilisation au vélo et à la marche le 18 mai prochain

« Avec une population de 30 000 habitants pour 11km², Petite-Terre est arrivée à saturation de son parc automobile. Il est donc plus que temps de sensibiliser la population à d’autres modes de déplacement comme le vélo, la marche à pied », déclare Archadi Abassi, le président de la Communauté de Communes de Petite-Terre. Cette dernière possède la compétence « mobilité de second rang » au sein de son territoire, c’est-à-dire les déplacements intercommunaux et les connexions entre les communes de Labattoir et de Pamandzi. Le conseil départemental conserve quant à lui la compétence « mobilité de premier rang » à savoir la gestion de la route nationale reliant la barge à l’aéroport. « A terme, notre but est de collaborer avec le conseil départemental afin de constituer un maillage harmonieux des modes de transport sur Petite-Terre », affirme le président. Mais, avant cela, promouvoir les modes de transports « doux » auprès de sa population est pour lui un enjeu essentiel. « La population de Petite-Terre ne cesse d’augmenter. Nous devons donc calibrer nos projets en fonction de cette évolution démographique car nous ne pouvons pas laisser la question de la mobilité s’aggraver encore davantage », estime-t-il.

« Si la marche à pied est quelque-chose de bien ancré dans notre culture, ce n’est pas encore le cas du vélo qui reste un mode de transport très marginal à Mayotte », analyse quant à elle Néma Maliki Fazul, vice-présidente en charge notamment de la mobilité. « Outre le fait d’apporter une fluidité à la circulation, la pratique régulière du vélo apporterait aussi beaucoup de bienfaits aux gens en termes de santé comme la réduction du surpoids, des risques d’AVC et même des cancers du sein ! », affirme-t-elle. La pratique de la marche et du vélo est également susceptible d’améliorer le cadre de vie par la réduction de la pollution due aux émissions de gaz à effet de serre et une baisse du bruit produits par les véhicules motorisés. « A l’heure actuelle l’utilisation systématique de la voiture représente 40% de la consommation en énergie primaire sur Petite-Terre alors qu’il s’agit pourtant d’un territoire aux courtes distances, propice à la généralisation des modes de transport doux », précise la vice-présidente.

Créer les conditions d’une généralisation de la marche et du vélo

Les membres de la CCPT sont bien conscients que, pour inciter les gens à préférer la marche et le vélo à la voiture, il leur faut au préalable créer les bonnes conditions d’aménagement. C’est pourquoi l’ingénieur urbain Mohamed Hamissi travaille d’arrache-pied sur son projet de « bouquet de mobilité multimodale » consistant notamment à créer 7km d’itinéraires piétons et cyclables sécurisés et à résorber les discontinuités d’itinéraires. « Nous menons une politique ambitieuse et volontariste sur le sujet », affirme-t-il. Cette politique prévoit aussi tout un travail de sensibilisation auprès de la population, dont l’opération « Petite-Terre en modes doux » sera la première étape. « Nous devons amener la population à une nouvelle perception de l’espace vécu, plus propice à la transition écologique », ajoute quant à lui Archadi Abassi, conscient toutefois que cette quasi « révolution culturelle » prendra du temps puisqu’elle implique un changement profond des mentalités. Si ce changement passera essentiellement par les enfants grâce à une collaboration étroite avec le rectorat, 15 vélos ont toutefois été commandés dans le but d’apprendre à pédaler aux adultes qui n’ont pas eu la chance de le faire dans leur enfance.

Première étape sur le chemin de l’intégration des modes de mobilité doux à la culture des habitants de Petite-Terre, « Petite-Terre en mode doux » débutera donc le samedi 18 mai à la plage des Badamiers à 14h30. Des animations de plage seront proposées jusqu’à 16h, heure du départ du parcours, à pied ou à vélo au choix (deux itinéraires différents sont prévus en fonction), jusqu’à la place des Congrès de Pamandzi où une zumba de 30 min attendra les plus courageux des participants !

N.G