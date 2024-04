Choléra : Trois premiers cas autochtones à Koungou

C’était le grand audit devant une délégation de la Commission européenne ce jeudi pour la préfecture, autorité de gestion des fonds européens, et le GIP « L’Europe à Mayotte ». Vu le passif de cette enveloppe 2014-2020, on pouvait craindre le dégagement d’office. Ça passe de justesse, et avec les félicitations