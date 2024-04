Mayotte veut séduire les touristes réunionnais

Dans le cadre d’un voyage scolaire à La Réunion, 29 élèves de 4ème et de 3ème du collège de Bouéni ont travaillé pendant plusieurs mois pour créer des supports et des activités afin de « vendre » la destination touristique mahoraise aux réunionnais. Ils ont pu présenter leurs travaux et le patrimoine culturel (danses, langues, gastronomie…), cultuel, historique, géologique de l’île aux parfums à des collégiens de l’Etang salé ainsi qu’à des professionnels du tourisme.

Ils vont profiter de cette semaine pour visiter l’île Bourbon (volcan / musées, tunnel de lave, marché de St Paul…). Ainsi hier, ils sont partis au volcan et se sont arrêtés à la Plaine des Sables où ils ont pu descendre et marcher sur les roches volcaniques et ont même pu se rendre jusqu’au cratère FORMICA LEO juste avant d’aller visiter la Cité du Volcan.