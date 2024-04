Recyclage plastique : L’opération « Hifdahuichisiwa » a connu un large succès

Pas moins de 24 points de collecte ont été répartis sur toute l’île pour récupérer les bouteilles durant 4 semaines. « L’objectif de cette opération était d’inciter les Mahorais à ramener leurs bouteilles en plastique vides suite à la crise de l’eau. Nous avons en effet constaté que beaucoup d’entre eux gardaient les bouteilles chez eux au lieu de les destocker », indique Patrice Roux, représentant de Citeo à Mayotte. Grâce à ce jeu-concours ce sont plus de 900.000 bouteilles, soit l’équivalent de 27 tonnes de plastique qui ont été récoltées.

Un nouveau centre de transfert au port de Longoni équipé d’une presse

La mise en place de la distribution généralisée de bouteilles d’eau en plastique pour tous les habitants de l’île par l’État depuis le mois de novembre, suite à la crise hydrique, a généré un incroyable volume de bouteilles en plastique. Aussi l’entreprise Citeo spécialisée dans la collecte a dû s’adapter pour faire face à cet afflux massif de plastique. « Notre centre de tri a vite été saturé, raconte Patrice Roux. Le Conseil départemental nous a fourni un terrain au port de Longoni pour faire un centre de transfert et ainsi avoir un dispositif supplémentaire pour absorber tout ce volume ».

Car une fois les bouteilles triées, elles étaient envoyées à La Réunion pour être compactées et ensuite expédiées chez des entreprises de recyclage dans l’Hexagone. Le représentant de Citeo se réjouit d’avoir pu acquérir en un temps record une presse de compactage que l’entreprise a reçu la semaine dernière. « Face à cet afflux nous avons dû mettre en place un dispositif exceptionnel. L’acquisition de la presse nous permet de compacter les bouteilles à Longoni et de les envoyer directement dans l’Hexagone sans passer par La Réunion. Cela contribue ainsi à optimiser à la fois le coût du transport maritime mais aussi le nombre de bouteilles transportées. Depuis la semaine dernière ce sont environ 100 containers de plastique que nous avons expédiés pour recyclage, ce qui représente environ 50 tonnes de plastique et 1,6 millions de bouteilles ».

Mais le responsable de Citeo concède qu’il y a encore beaucoup de travail puisque sur les 13.000m3 de bouteilles reçus suite à l’opération de distribution menée depuis le mois novembre dernier, 3.000m3 ont été expédiés, « mais il nous reste encore 10.000m3 à traiter. Cela devrait s’échelonner jusqu’au mois de septembre ou octobre », assure Patrice Roux.

Sensibiliser les Mahorais à l’environnement et au tri des déchets

Pour mener à bien cette campagne de récolte de bouteilles en plastique, Citeo a fait un partenariat avec l’association Nayma afin de pouvoir récupérer massivement et rapidement des bouteilles. Pour motiver et inciter les gens à ramener leurs bouteilles vides un jeu concours a été mis en place et sur plus de 3.200 participants à cette opération, les 25 plus gros trieurs se sont ainsi vus remettre un bon d’achat d’une valeur de 150 euros utilisable dans de nombreux magasins d’alimentation, chez Carrefour, Bourbon distribution, Doukabé, Cetam ou encore M. Bricolage.

Comme nous le raconte la présidente de Nayma, Hidahya Mahafidhou, « L’association était en charge de récupérer les bouteilles en plastique sur les points de collecte mis en place puis de les donner ensuite à Citeo. Nous sommes une association environnementale, nous œuvrons pour la collecte des déchets en procédant régulièrement à des campagnes de nettoyage sur les plages ou dans la mangrove. Pour cela nous travaillons avec les communes et les intercommunalités ».

L’association a fait pendant un mois de la sensibilisation au tri dans les quartiers et auprès de la population tout en collectant les bouteilles mais aussi en les comptant. Ainsi parmi les 25 gagnants, une femme a ramené à elle toute seule 5.467 bouteilles ! « Elle a été aidée par ses copines, sa famille… et elle n’a pas rapporté toutes ces bouteilles en une fois, mais sur plusieurs jours… », sourit la présidente de Nayma.

A travers cette opération, Citeo et l’association Nayma ont réussi à sensibiliser les Mahorais au tri des déchets plastiques et tenté de rendre le geste de tri comme un réflexe. L’entreprise Citeo compte installer d’ici la fin de cette année 340 nouvelles bornes de tri, représentant 110 nouveaux points de collecte.

B.J.