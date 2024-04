La Direction du Travail enregistre une baisse du nombre de demandeurs d’emploi au 1er trimestre 2024

C’est habituellement des données fournies par l’INSEE. Dans un communiqué, la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) indique que les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail et sans activité sont actuellement au nombre de 14 535 à Mayotte. Elle précise que ce nombre a baissé sur le 1er trimestre 2024 (-6,6%) et sur l’année (-16,5%). Une baisse conséquente donc qui peut étonner en raison de l’impact des crises successives à Mayotte sur l’économie.

On peut penser que les blocages des routes dans un contexte de violences a empêché les demandeurs d’emploi d’aller s’inscrire à France Travail (ex-Pôle emploi).

D’après la DEETS, ce nombre baisse de 0,1% en France (DROM compris) ce trimestre alors qu’il augmente de 0,1% sur l’année.

Un bulletin quelque peu abscons qui aura besoin d’explications par la suite.

Il est précisé que les données publiées concernent les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail, à distinguer des « chômeurs » au sens du Bureau International du Travail (BIT).