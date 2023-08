Gabriel Attal : Un amalgame dérapage pas au goût des Mahorais 

C’est lors d’une officielle allocution, dans le cadre de son déplacement chez nos voisins réunionnais, en fin de semaine dernière, que le tout nouveau ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, a tenu des propos plus qu’ambigus soulignant avec une imparfaite assimilation commune les conjoints termes ’’immigration’’ et ’’origine mahoraise’’. Une tournure bien au travers de la gorge populaire du 101ème département français et de certains de ses parlementaires.