Une rentrée enflammée et sans eau !

Comme annoncé en tout début d’été, la Fédération syndicale unitaire de Mayotte (FSU) a confirmé son préavis de grève pour cette rentrée du mercredi 23 août 2023, exactement pour les mêmes revendications mises sur la table des négociations bien des mois en amont (voir lien de l’article précédent). À croire que l’été ne fut donc pas propice aux médiatrices solutions mais bien au total repos; ce qui semble fort préjudiciable pour l’ensemble des élèves de notre territoire mais pas que…

Un territoire déjà en souffrance de par les diverses crises traversées et notamment celle de l’Eau qui est loin d’être terminée, ce que ne manque pas de souligner la branche CGT Éduc’Action de Mayotte dans son communiqué indiquant, je cite : » (…) La pénurie d’eau est aussi le résultat d’un manque d’anticipation et d’investissement pour la distribution et le stockage collectif et individuel de l’eau à Mayotte, et ce, malgré les alertes de ces dernières années. »

Rappelant également une dégradation manifeste des conditions de travail des enseignants il est souligné : « Les personnels de l’Education sont particulièrement inquiets de cette situation qui aura un impact certain sur le bon fonctionnement des écoles, des établissements et de nos administrations. Comment être sereins lorsque les coupures se multiplient et que vous devez anticiper vos réserves ?! Comment être sereins avec une qualité des eaux contestable au robinet et des packs d’eau à plus de cinq Euros ?! Comment être sereins si les élèves et les personnels n’ont pas accès aux sanitaires et à de l’eau potable ?! Comment être sereins lorsque le risque épidémique est multiplié à cause de la dégradation des conditions d’hygiènes amplifiée par les restrictions ?! Pour la CGT Educ’action, dans ce contexte de crise, de perte de pouvoir d’achat accentuée par une inflation record à Mayotte, l’État doit prendre ses responsabilités. Pendant cette période, au vu de sa qualité, l’eau doit être gratuite pour toutes et tous. De plus, il nous paraît urgent d’aligner les prix des bouteilles d’eau sur ceux de nos voisins de la Réunion ».

Il faut donc s’attendre, ce mercredi prochain, à une rentrée de plus explosive. Un rassemblement au matin, devant le Rectorat, à Mamoudzou, est annoncé.

La rédaction du JDM vous tiendra informés