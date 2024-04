Portes ouvertes du RSMA les 4 et 5 mai 2024

Pour découvrir le RSMA autrement, le régiment organise des portes-ouvertes gratuites samedi 4 et dimanche 5 mai 2024 de 8h30 à 17h00 dans le quartier de Hell à Combani.

Cet évènement constitue une occasion rare pour la population de découvrir le régiment, ses missions et formations dans une ambiance festive et familiale. Cette année, en partenariat avec l’Europe à Mayotte, ces portes ouvertes auront l’allure d’une « scène artistique locale« . En effet, lors de ces deux journées, le public pourra assister à plusieurs événements et des concerts :

Une inauguration des premières journées portes-ouvertes depuis 2019 ;

Une rencontre avec les cadres et les volontaires du RSMA, afin de découvrir leur quotidien ;

La découverte des 22 filières de formation proposées par le régiment pour attirer de nouveaux jeunes ;

proposées par le régiment pour attirer de nouveaux jeunes ; La visite des plateaux pédagogiques afin de s’immerger dans l’univers du RSMA ;

Des démonstrations dynamiques illustratrices des savoir-faire de l’armée de Terre ;

Une programmation musicale vibrante grâce à 6 artistes emblématiques de Mayotte : Dievil Genuis, 976 Kaira & Jah D One, Naid, Komo, M’toro Chamou, Socla Familia ;

Des rencontres avec des acteurs du secteur associatif et du secteur artisanal local, présents sur une centaine de stands.

De nombreuses activités sportives et des jeux seront également prévus, mais aussi une tombola pour espérer gagner des lots exceptionnels (voiture, billets d’avion, bijoux…).