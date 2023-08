Aménagement : Sada va enfin avoir son nouvel Hôtel de Ville

C’est un chantier qui tient en haleine la population de Sada depuis quatre ans maintenant, depuis la destruction de l’ancienne mairie en 2019. La municipalité va enfin avoir un nouvel Hôtel de Ville qui devrait être livré d’ici fin 2024, début de 2025 pour le plus grand bonheur des administrés car « Sada est sans doute la seule ville de France à ne pas avoir d’Hôtel de Ville » a déclaré Houssamoudine Abdallah, maire de Sada, dans son discours d’introduction. En effet, depuis la destruction du bâtiment de l’ancienne mairie, les différents services ont été éparpillés un peu partout sur la commune entrainant de nombreuses difficultés pour les usagers.

Aussi cette cérémonie de la pause de la première pierre du nouvel Hôtel de Ville est l’aboutissement d’un long travail. « La population était sceptique sur la concrétisation de ce projet. Après trois ans de travail acharné avec le Conseil départemental, l’État et l’AFD (Agence française de développement), nous franchissons aujourd’hui, 18 août 2023, une nouvelle étape en officialisant la pose de la première pierre de l’Hôtel de Ville », s’est ainsi réjouit Houssamoudine Abdallah.

Un projet au financement pas encore bouclé

A l’origine le projet devait coûter 8.4 millions d’euros, mais suite à la crise de la Covid, ce dernier a dû être révisé à la hausse si bien qu’il atteint aujourd’hui la coquette somme de 10.3 millions d’euros dont environ 9.5 millions d’euros pour les travaux et un peu plus de 700.000 euros pour les études. « A ce jour le budget n’est pas encore bouclé puisque nous n’avons obtenu qu’environ 2.5 millions d’euros, précise Houssamoudine Abdallah. Nous sommes en cours de signature pour une aide de 400.000 euros auprès de la préfecture et nous allons également solliciter le Conseil départemental une nouvelle fois à hauteur de 2.1 millions d’euros. Au total sur ce projet la mairie va investir 3 millions d’euros en fonds propres, notamment avec une souscription auprès de l’AFD ». Le maire n’a pas attendu d’avoir eu l’ensemble des financements pour commencer les travaux. « Si j’avais attendu, le projet n’aurait sans doute jamais vu le jour ». Aussi, bien que ce fut la cérémonie de la pose de la première pierre, les travaux concernant les fondations ont déjà commencé depuis le mois d’avril. « Nous avons déjà débloqué environ 1.950 million d’euros pour que les entreprises puissent commencer le chantier », explique l’édile.

La surface du nouvel Hôtel de Ville devrait avoisiner les 3.600m2 avec en sous-sol un parking pouvant accueillir 28 véhicules, de nombreux bureaux au rez-de-chaussée ainsi qu’aux différents étages. Ce nouveau bâtiment va ainsi permettre un gain d’efficacité, un gain économique (ndlr : la commune de Sada dépense près de 250.000 euros par an en locations de locaux et de fonctionnement divers), et proposera un accueil digne et accessible pour les usagers mais aussi une amélioration des conditions de travail pour les agents et les différents services municipaux. Le maire est donc à la fois fier et heureux de voir ce projet, initié en 2020, avancer pour le bien-être de ses administrés. Salime Mdéré a ainsi assuré le soutien du département dans le financement de ce projet. « Cet édifice représentant la République mérite de voir le jour à Sada », a-t-il déclaré. Le préfet, Thierry Suquet, s’est également félicité de la concrétisation de ce projet. « La mairie est un symbole de la République, elle est présente dans chaque ville et village de France. Elle représente la primauté du pouvoir politique sur le pouvoir économique et le pouvoir spirituel. Cette cérémonie de la pose de la première pierre marque ainsi la présence de la République sur ce territoire et l’affirmation de l’État. Sada est une ville qui avance qui bouge et qui tient ses engagements », s’est-il exprimé.

Wendy Brochard du cabinet Co-Architectes, est l’une des architectes du projet et pour elle c’est d’une ampleur inédite « du fait d’un tissu urbain dense et des contraintes. Il y aura des modules perchés qui feront écho aux maisons avoisinantes, indique-t-elle. Devant, il y aura un espace public, un parvis. La salle des mariages qui se situera au rez-de-chaussée aura une continuité avec le parvis. On pourra donc prolonger la salle des mariages si besoin… ». Par ailleurs, les matériaux utilisés pour la construction du bâtiment seront le béton « pour sa solidité, mais aussi la BTC (Brique de Terre Compressée), notamment en façade avec des murs de remplissage et de doublage. Nous voulons promouvoir la filière de ce matériau propre à Mayotte, tout en respectant une exigence de qualité », poursuit-elle.

Ainsi d’ici la fin de l’année 2024, voire le début 2025, la Ville de Sada devrait avoir, enfin, son Hôtel de Ville flamboyant, regroupant l’ensemble de ses services administratifs et permettre ainsi un meilleur accueil aux usagers. En attendant Houssamoudine Abdallah va inaugurer la semaine prochaine six nouvelles classes ainsi qu’un réfectoire et en septembre prochain une crèche de 40 places qui devrait ouvrir au 1er janvier 2024. « Les travaux sont quasi finis… Il ne manque plus que les dernières autorisations, mais surtout nous devons recruter d’ici-là des assistantes maternelles », explique-t-il.

B.J.