Jeudi 4 avril, les étudiants inscrits en Licence professionnelle « Management et Conduite de travaux » du Conservatoire national des arts et des métiers (CNAM) de Mayotte ont eu la chance de participer à une visite pédagogique du chantier « Le Moya » à Labattoir, en Petite Terre.

Plus qu’une simple visite, il s’agissait d’initier les étudiants au travail de terrain auquel ils seront confrontés chaque jour pour la pratique de leur futur métier dans toutes ses composantes : conditions de travail sur un chantier, diversité des métiers existants sur un chantier, gestion d’un projet dans son ensemble pour façonner l’environnement urbain de demain.

Pour le CNAM, les enseignements dans le cadre de la licence professionnelle « Management et Conduite de travaux » constituent une réponse concrète au développement de compétences techniques et managériales, formulé par les entreprises du BTP à Mayotte, à la recherche d’excellence.

Cette formation, mise en pratique sur le terrain, comme cela a été fait jeudi 4 avril sur le chantier « Le Moya » de Petite-Terre, permet ainsi de former des professionnels compétents sur le territoire, afin de pourvoir localement aux besoins en personnels d’encadrement dans ce secteur et limiter l’important turn-over, occasionné par un retour prématuré de certains cadres recrutés hors de l’île vers leur territoire d’origine. Ces enseignements dispensés constituent ainsi une réponse de plus à la formation des jeunes mahorais pour le développement de l’économie locale et l’aménagement du territoire.