BTP : accroitre la prévention sur les chantiers

La Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Mayotte, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM), la Fédération mahoraise du bâtiment et des travaux publics (FMBTP) et l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) invitent les professionnels du bâtiment à une série d’événements déstinés à améliorer la prévention sur vos chantiers.

Du 25 septembre au 5 octobre 2023,l’OPPBTP organise sa deuxième campagne qui comprend des réunions d’information et d’échange sur différents sujets de prévention, une formation destinée à développer la capacité d’observation, d’analyse et de réaction des équipes face aux risques,des ateliers thématiques (DUER, PPSPS, Préparation de chantier…),des visites pédagogiques de chantier pour apprendre à repérer les principaux risques et trouver des solutions de prévention.

L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) est une structure paritaire, crée en 1947, sous tutelle du ministère du Travail. Sa gouvernance, assurée par des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales du secteur de la construction, garantissant le bon équilibre entre employeurs et salariés dans les choix et les décisions stratégiques.

L’OPPBTP est composé d’experts en prévention issus du terrain qui accompagnent, au quotidien, les professionnels et les acteurs du BTP.