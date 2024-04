Lancement du Beauvau des polices municipales

Après le Beauvau de la Sécurité en 2021, le Beauvau de la prévention de la délinquance ne février de cette année, voici le Beauvau des polices municipales.

Il s’agit d’un cycle de concertations lancé par le gouvernement pour moderniser les métiers de policiers municipaux et des gardes-champêtres et les employeurs territoriaux, après concertation avec les organisations syndicales respectives.

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, lanceront ce vendredi 5 avril le premier Beauvau des polices municipales au ministère de la Justice, place Vendôme.

Ce dernier sera suivi par d’autres concertations, organisées en région dans différentes villes, durant les mois qui viennent.

Il sera notamment question de la collaboration des cette police de proximité avec les autres forces de sécurité intérieure.

« Dans un second temps seront abordées les questions relatives aux prérogatives et aux moyens des policiers municipaux pour exercer efficacement leurs missions ».