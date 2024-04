Réalisé par Germain Le Carpentier, « LAKA » (pirogue en shimaore), était déjà une première ici puisque 110% produit et réalisé à Mayotte et en shimaore, il fallait oser !

Si le secteur est peu développé ici, le court métrage avait réuni les plus grands noms du milieu, Daniel Chebani (agence C’mapub, diplômé de l’ESRA), Nourdine Abdourahim, (Agence 2NZena studio) comme coproducteurs, et le réalisateur Germain Le Carpentier (Les Prémices, primé au Festival Européen du Film Court De Brest), un des anciens collaborateurs du JDM.

Un petit film qui illustre la réalité mahoraise, à la fois dure et pleine d’amour, avions nous jugé à l’issue de la projection en présence des auteurs en septembre 2023. Après le vol de leur pirogue, une jeune fille Mariama (Hafidati Combo) et son papa (Ali Mounir) en empruntent une à un voisin et partent pêcher, tout en étant à la recherche de leur voleur. Le volcan joue sa partition dans une quête initiatique.

C’est un évènement en soi, souligne l’équipe, « Après un passage très remarqué au Festival International Du Film de L’Océan Indien, cette nouvelle marque un tournant dans l’histoire de notre département. C’est la première fois qu’un film Mahorais représentera son territoire et sa culture sur la croisette. Nous sommes très fiers de vous partager cette belle nouvelle. »

Créée en 1949 sous la forme d’une association loi 1901 et exerçant son activité sous le contrôle des pouvoirs publics et notamment du CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée), Unifrance est l’organisme chargé de la promotion du cinéma et de l’audiovisuel français à l’international.

Le Prix Unifrance du court-métrage a pour ambition de mettre en lumière l’audace créatrice des jeunes cinéastes et producteurs. « Notre mission est d’être aux côtés de ces talents pour que leurs œuvres aillent à la rencontre des publics et professionnels du monde entier et témoignent du renouveau permanent de la création », se présentent les acteurs.

Les 26 courts-métrages sont partagés en 4 programmes qui devront donc les départager.

Un jury de professionnels (constitué de diffuseurs, d’exploitants et de cinéastes) remettra plusieurs Prix sur la terrasse Unifrance du Festival de Cannes, le 23 mai 2024.

Pour voir ou revoir LAKA réalisé par Germain Le Carpentier : il sera diffusé dans le programme Outre-mer Tous Courts le vendredi 3 mai 2023 à 23h sur Martinique 1ère. Puis il sera disponible en replay sur la plateforme France TV.

A.P-L.