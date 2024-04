Projet de loi Mayotte : déplacement de Madi Velou à l’Elysée et Matignon

Un indice que les projet de loi Mayotte s’écrit à plusieurs mains : le 7ème vice-président du Département Madi Moussa Vélou s’est rendu à Paris la semaine dernière. Selon ce qu’il en rapporte sur la page Facebook du conseil départemental, il s’agissait de « discuter des enjeux cruciaux de l’île, dans le cadre du dit projet de loi et de travailler en collaboration avec le Gouvernement ».

Pour rappel, le dépôt des deux projets de loi Mayotte, l’un organique, l’autre ordinaire, auprès du conseil des ministres a été repoussé du 22 mai à début juillet. Rassurant de voir que le délai supplémentaire est mis à profit par au moins un élu pour travailler sur le contenu.

La visite de l’élu chargé de la Solidarité, de l’Action sociale et de la Santé à l’Élysée, reçu par Patrice Faure, directeur de cabinet du président de la République, et par le conseiller Outre-Mer présidentiel, est essentielle au regard des enjeux d’écriture du calendrier de convergence des prestations sociales. « De nombreuses questions, telles que le soutien aux personnes âgées et handicapées, le renforcement du RSA, le salaire minimum, ainsi que la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, pour une convergence sociale d’ici 2026, ont été soulevées. »