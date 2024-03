Le Dossier Social Étudiant 2024-2025 à rendre avant le 31 mai prochain

Comment et quand demander un logement ?

A partir du 2 mai 2024, les étudiants pourront formuler plusieurs vœux de logement partout en France. A partir du 11 juin 2024, 4 tours d’affectation se succéderont, à raison d’un par semaine, lors desquels chaque étudiant pourra recevoir plusieurs propositions de logement. Dès le 9 juillet 2024, les étudiants internationaux, non boursiers et autres boursiers pourront consulter les offres de logement qui seront encore disponibles et en faire la demande.