Les maires de Mayotte accueillent le président de l’Association des maires de France

David Lisnard, président de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) et Maire de Cannes est en déplacement pour deux jours à Mayotte, ces 28 et 29 avril 2024.

Il inscrit ce déplacement dans le cadre de sa visite des territoires et des différentes associations départementales de maires. Il rencontrera donc Madi Madi Souf, président de l’Association des Maires de Mayotte (AMM976) et maire de Pamandzi et profitera de son séjour pour rencontrer et échanger avec les maires et présidents d’intercommunalités sur les sujets de préoccupations majeures pour les communes mahoraises tels que les finances, l’école, la gestion des déchets ainsi que sur les points d’actualité touchant à l’immigration clandestine et à l’insécurité.

Des visites de terrain ainsi que des entretiens avec le préfet François-Xavier Bieuville et le président du Conseil départemental, Ben Issa OUsseni sont également programmés.