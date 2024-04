Musées : Une « Micro-folie » pour Pamandzi !

« L’accès de notre bibliothèque au dispositif Micro-folie est un pas de plus vers l’accès à l’art pour tous », déclare le directeur de la bibliothèque de Pamandzi lors de l’inauguration en grandes pompes du dispositif « Micro-folie » vendredi 26 avril dernier. Ayant répondu à l’appel à projet envoyé conjointement par La Villette et le ministère de la Culture, cette bibliothèque communale vient de recevoir et d’installer le matériel numérique lui permettant d’avoir accès aux collections dématérialisées de 12 musées nationaux. Le Louvre, Le musée Jacques Chirac du quai Branly, le musée d’Orsay, le musée Picasso et autres sont partenaires de ce dispositif tout comme l’Institut du monde arabe, le Festival d’Avignon et même l’Opéra de Paris ! A Pamandzi, il sera donc désormais possible de regarder des ballets et des opéras sur des tablettes numériques car, comme l’a affirmé le directeur de la bibliothèque : « La culture n’est pas un luxe, mais une nécessité ! ».

Si ces collections sont ouvertes à tous, le recteur de Mayotte Jacques Mikulovic, n’a pas manqué de participer à cette inauguration en prévoyant un partenariat prochain avec la bibliothèque de Pamandzi afin que des élèves puissent venir en profiter. Partisan d’une augmentation des jours d’école sur le territoire, avec un temps périscolaire important, il a vu là une possibilité d’occuper les élèves intelligemment. Le sous-préfet en charge notamment de la culture, Cédric Kari-Herkner, valide quant à lui le caractère « mobile » du dispositif qui permettra de toucher des quartiers défavorisés tels que La Vigie et contribuera ainsi à « la reconquête républicaine » voulue par le gouvernement.

Créer un réseau d’accès à la culture à Mayotte

Afin de concrétiser le caractère mobile de ce dispositif, la bibliothèque doit encore acheter un véhicule permettant de le transporter. « Nous allons nous organiser pour travailler de plus en plus en réseau comme nous pousse à le faire l’ARL (Agence Régionale du Livre) », a affirmé son directeur. La « Micro-folie » de Pamandzi a été financée par le fond de développement social à hauteur de 126 000 euros. Ce fond est généré conjointement par l’Etat et le département.

La bibliothèque de Pamandzi, encore en cours de réaménagement pour se moderniser, a réservé une salle entière à ce dispositif. Une équipe composée principalement de jeunes en service civique est chargée d’expliquer le fonctionnement des tablettes au public ou aux élèves le cas échéant. Un enseignant ou un médiateur culturel doit ensuite prendre le relais pour commenter les contenus afin de rendre cette expérience immersive la plus riche possible !

N.G