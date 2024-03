8 millions d’euros pour les quais Issoufali et Ballou

Depuis vendredi 8 mars, une partie des travaux d’aménagement du quai Issoufali est terminée. Désormais, les usagers vont pouvoir garer leur véhicule sur un parking de près de 70 places pour se rendre à la barge.

« les travaux de la phase 1 ont été bien menés »

Ali Omar, 3ème vice-président du Conseil départemental en charge des questions relatives au transport et à la transition écologique était sur place lundi matin : « Je suis sur le terrain pour constater l’avancement des travaux, il ne s’agit pas d’une inauguration car les travaux ne sont pas terminés mais je suis satisfait car les travaux de la phase 1 ont été bien menés. »

Ces travaux menés grâce à une enveloppe de huit millions d’euros, se sont inscrits dans un projet global de réhabilitation de l’ensemble des quais maritimes de la commune de Dzaoudzi, réalisé en trois phases successives.

« UNE FILE D’ATTENTE pour un nombre de voitures correspondant à trois barges »

La phase 1 des travaux de réhabilitation des infrastructures maritimes de la DTM avait pour objectif de créer une voie routière d’accès à la barge pour les véhicules, de construire un parking pour les usagers avec près de 70 places pour les véhicules des particuliers, dont une dizaine de places réservée à la gendarmerie, la police aux frontières, la police municipale, la capitainerie et le SAMU, mais aussi un nouveau parking réservé aux taxis.

Lors de notre visite du chantier, le responsable de la société Mayotte Explo, Denis Fabre, a exprimé sa colère en raison de l’absence de places réservées aux prestataires nautiques : « C’est épuisant. On est obligés de venir avec notre véhicule personnel, de faire la queue pendant des heures pour tenter de décharger notre matériel pour les sorties en mer que l’on réalise tous les jours, puis de ramener notre véhicule et de revenir en scooter au quai pour se rendre sur nos bateaux, et cela matin et soir, ce n’est pas tenable. » a-t-il déclaré.

Le niveau du parking a été rehaussé pour le protéger des marées : « On s’est raccordés à la route nationale sans aller trop bas pour évacuer les eaux pluviales du parking au niveau des zones d’insertion » a déclaré le conducteur de travaux de l’entreprise COLAS.

LES TRAVAUX DE LA PHASE 2 ONT DÉMARRÉ

Lundi matin, la phase 2 des travaux de réhabilitation des infrastructures maritimes de la DTM a débuté. L’objectif consiste à fermer l’actuel parking des taxis et y créer d’autres places de stationnement réservées aux institutionnels, prolonger la nouvelle voie routière d’accès à la barge jusqu’au ponton et aménager le quai Ballou pour qu’il puisse accueillir davantage de public d’ici quelques semaines.

Cette phase 2 de travaux devrait durer 1 mois et demi, soit de mi-mars à début mai mais les responsables techniques et politiques évoquent plutôt une fin des travaux de la phase 2 prévue pour mi-mai/début juin 2024, soit 2 mois et demi de délai. Durant cette phase 2, seuls les camions de livraison de carburant de Total, la gendarmerie, la PAF, la SNSM et le SAMU pourront accéder au site du chantier.

Concrètement, la voie routière d’accès la barge, le parking des usagers et la nouvelle zone taxis vont pouvoir être utilisés dès à présent par les usagers et les professionnels concernés, sur ce quai Issoufali.

« Le quai issoufali FERMera EN juillet »

A la fin de la phase 2 des travaux et l’aménagement du quai Ballou, l’ensemble du quai Issoufali va être fermé au public du mois de juillet 2024 jusqu’au début de l’année 2025, ce sera le début de la phase 3 des travaux. Dès juillet, toutes les barges arriveront au Quai Ballou et les usagers y transiteront, jusqu’à nouvel ordre.

UN PARKING PROVISOIREMENT GRATUIT

Le nouveau parking du quai Issoufali est pour l’instant entièrement gratuit, mais Ali Omar reste prudent « Le côté opérationnel et fonctionnel du projet est à la charge de la commune. Il faut que la commune s’approprie le projet et c’est elle qui déterminera ce genre de paramètre sur la gratuité ou non. »

Sur place, la gratuité du parking séduit déjà mais certains habitants font savoir qu’ils souhaiteraient laisser leur véhicule en état de stationnement avant de prendre l’avion, une situation qui risquerait de saturer rapidement le parking en l’empêchant d’être fonctionnel tous les jours.

« Un loupé environnemental »

D’après Ali Omar, « à l’origine du projet, l’objectif était de limiter le nombre de véhicules de particuliers à Dzaoudzi en privilégiant les emplacements de bus mais c’est loupé. Un autre projet verra le jour. » Le conseiller départemental a indiqué que des emplacements réservés pour les bus seraient positionnés « plus hauts » sur la route après la barge.

Quant au réaménagement de la gare maritime de Dzaoudzi, celle-ci va perdurer avec sa vétusté et sa non étanchéité tout au long des travaux, un projet de réhabilitation de la gare sera mené entre 2025 et 2026. Les usagers vont devoir encore attendre quelques années avant d’être à l’abri en cas de pluies à la gare maritime.

Mathilde Hangard