Comme nous l’avions annoncé dans notre édition du 28 mars, Luc Carvounas, le président de l’UNCCAS (Union Nationale des Centres Communaux et intercommunaux d’Action Sociale), a annoncé mercredi 27 mars le dépôt prochain d’une proposition de loi proposant la création d’une Agence d’évaluation des politiques publiques dans les Outre-mer. La création de cette agence a été proposée par Patrick Kanner, président honoraire de l’association et sénateur du Nord au sein du Manifeste pour les Outre-mer publié par l’UNCCAS en novembre 2023. Cette annonce a été faite lors du « rendez-vous des outre-mer » ce mercredi 27 mars qui a donné le coup d’envoi du congrès de l’UNCCAS au Havre.

Dans le détail, la future agence serait conçue comme un outil d’analyse, avec pour mission « d’évaluer en toute indépendance la mise en œuvre des politiques publiques conduites dans les outre-mer, ainsi que leurs effets sur le développement de ces territoires. Elle formule toute recommandation qui lui paraît utile au regard des résultats de ces évaluations ». Son conseil d’administration comprendra deux députés, deux sénateurs et des représentant de l’Etat, des collectivités territoriales ultramarines et des organisations patronales et syndicales.

Cette proposition de loi marque la première traduction des préconisations du Manifeste issu des travaux lancés à la Réunion en novembre 2023. L’Unccas et ses représentants affirment espérer, par ce biais, « continuer leur plaidoyer en faveur d’une égalité réelle entre tous les territoires de la République ».