Distinction : Un élève de Mayotte décroche sa place pour le concours d’excellence économique à Paris

Souvenez-vous ! Le 15 janvier dernier, au siège de l’Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer (IEDOM), trois élèves de terminale de Mayotte, Rachima Ali, Hindou Anli et Anridhoine Daou Said recevaient le Prix régional d’excellence économique, en présence du Recteur de l’académie de Mayotte, Jacques Mikulovic, et du directeur de l’IEDOM, Patrick Croissandeau.

Un concours ouvert aux élèves volontaires de terminale STMG

Le concours d’Excellence Économique a été créé par le ministère de l’Éducation nationale en coopération avec la Cité de l’Économie, la Banque de France, l’IEDOM et l’Institut d’Émission d’Outre-Mer (IEOM).

Une épreuve de composition écrite à partir de documents économiques

Ce concours national s’adresse à tous les élèves volontaires de terminale inscrits en filière « Sciences et technologies du management et de la gestion » (STMG), qui souhaiteraient consolider leurs connaissances en économie apprises en classe de 1ère et s’exercer à l’analyse d’un corpus de documents économiques, pour produire une argumentation structurée.

Un atout pour son dossier Parcoursup et son CV

Préparer ce concours permet avant tout aux élèves de s’entraîner aux épreuves du baccalauréat, et notamment aux épreuves de bac-blanc, organisées ponctuellement chaque trimestre. Ce concours permet de revoir des notions clés du programme de 1ère, d’approfondir une méthodologie de travail sur des documents économiques variés et de se perfectionner à la construction d’une argumentation écrite.

Ce concours permet également aux élèves de se projeter dans une poursuite d’études, notamment économiques, en intégrant des classes préparatoires, des filières économiques à l’Université, un BTS ou un DUT spécifique dans le domaine de l’économie ou du commerce. La participation à ce concours peut également être mentionnée dans le dossier Parcoursup de l’élève et ainsi valoriser sa candidature.

En début d’année scolaire 2023, Pia Capedevielle, professeure d’économie-gestion au lycée Bamana avait encouragé ses élèves à participer à ce concours en leur expliquant que cette épreuve représentait un « entraînement précieux pour les épreuves du baccalauréat auxquelles se confronteraient les élèves à la fin de l’année scolaire. »

Valoriser ce concours auprès des filières STMG de Mayotte

D’après le référent de ce projet « concours d’excellence économique », « les enseignants et l’équipe pédagogique permettent d’accompagner de façon conséquente les élèves (…) Dès la rentrée scolaire prochaine en 2024, on va proposer à nouveau aux STMG ce concours et les accompagner dans la préparation de l’épreuve écrite car on a maintenant de l’expérience dans la gestion de concours et sur les sujets qui sont tombés ».

Anridhoine Daou Saïd décroche sa place pour Paris, une première pour Mayotte

Parmi les trois lauréats distingués à Mayotte, la copie de l’élève qui a obtenu la meilleure note à ce concours a été envoyée au jury national, pour concourir à une échelle supérieure dans ce prix d’excellence. C’est ainsi que la copie d’Anridhoine Daou Saïd, inscrit en terminale STMG au lycée Bamana, a été la mieux notée et envoyée au jury national pour désigner les lauréats nationaux. C’est la première fois qu’un élève mahorais se qualifie pour concourir au niveau national à ce concours d’excellence économique.

Cette année, ce sont trois élèves issus de l’académie de Montpellier, de l’académie de la Martinique et de l’académie de Créteil, qui ont reçu le Prix national de l’Excellence Economique. Pour récompenser les vainqueurs du Prix national et l’ensemble des lauréats régionaux de France, une cérémonie aura lieu à Paris le 22 mars prochain, à laquelle Anridhoine Daou Saïd participera.

Pour le Recteur de Mayotte, il était essentiel que Anridhoine Daou Saïd, premier lauréat du prix d’excellence économique de Mayotte, puisse se rendre à Paris : « Le Rectorat a pris en charge son billet d’avion pour Paris car nous sommes conscients de l’importance pour notre académie à mettre en valeur les qualités de nos élèves et les possibilités permises par notre système scolaire (…) J’adresse toutes mes félicitations aux élèves de ce concours pour leur participation ainsi qu’aux lauréats. »

Fiers de ces succès, les enseignants des filières éco-gestion de Mayotte et le Rectorat espèrent que les élèves inscrits en terminale STMG à Mayotte participeront en nombre à ce concours, pour que d’autres lauréats décrochent une place sur le podium national !

Mathilde Hangard