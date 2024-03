Industrie : les clés de Nadine Levratto pour un « tissu industriel durable »

Mardi matin, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte et le Conseil départemental de Mayotte ont organisé une session de présentation des futurs éléments constitutifs du Livre blanc des Assises de l’Industrie qui s’étaient tenues le 30 novembre et 1er décembre 2023, dans le but de « fixer le cap de développement de cette filière pour la décennie à venir (…) car même si les crises ont eu un impact significatif sur les entreprises et le moral des salariés, c’est dans les périodes de changement que fleurissent les possibilités d’innovation » a déclaré Mohamed Ali Hamid, le Directeur de la CCI de Mayotte.

Lors des dernières Assises de l’industrie en 2023, malgré plusieurs diagnostics sociologiques, économiques, géographiques et politiques du territoire, de nombreuses données manquaient sur le secteur industriel à Mayotte.

Des trous dans la raquette comblés

La venue à Mayotte de l’économiste et directrice de recherche au CNRS et du laboratoire EconomiX, Nadine Levratto, aura permis de compléter significativement des mois de réflexions, en présentant des axes prioritaires d’actions pour le secteur industriel. Ses travaux ont ainsi démontré comment le contexte d’un territoire peut-il influencé l’élaboration d’un plan de développement industriel et quels pourraient être des leviers d’actions à mettre en place pour un tissu industriel durable.

Depuis quelques années, la croissance démographique de Mayotte et le développement d’une classe moyenne nécessitent de répondre aux besoins de cette population, de plus en plus gourmande en biens et en services.

5,2% des entreprises de Mayotte sont des entreprises industrielles

Nadine Levratto lors des Assises de l’Industrie de Mayotte, mardi 12 mars 2024.

Alors que Mayotte fait partie des régions françaises les plus dynamiques en matière de création d’entreprises, seulement 650 entreprises industrielles sont présentes sur le territoire, représentant ainsi 5,2% des entreprises. Pourtant, d’après Nadine Levratto, l’industrie constitue « un vecteur de développement local, sur l’emploi et les liens intersectoriels, majeur ». A titre d’exemple, en 2016, l’industrie représentait 25% de la valeur ajoutée du territoire, d’où le potentiel de ce secteur sur le développement local, a rappelé la directrice de recherche.

Mais comment développer un secteur industriel pérenne à Mayotte ?

D’après l’économiste, pour développer un secteur industriel significatif et résilient à Mayotte, il est impératif de « mobiliser des facteurs de compétitivité », en mobilisant des outils de compétitivité alternatifs aux économies d’échelle. Cette stratégie passe par une démarche de « rapprochement des productions locales pour renforcer des logiques de proximité » et suppose ainsi de « privilégier les secteurs et filières propices aux petites unités ».

Privilégier une démarche de développement durable dans le secteur industriel

Pour Nadine Levratto, trois mots constituent le pilier d’une démarche industrielle durable : la sobriété, l’efficacité et la circularité. Alors que le secteur industriel fait face à de grandes contraintes en matière de ressources, d’après l’économiste, « il est impossible aujourd’hui de développer une industrie sans prélever davantage de ressources (…) Comment peut-on alors dépasser cette impossibilité cardinale qui consiste à prélever, transformer, mettre sur le marché et jeter après utilisation ? (…) D’où l’importance des notions de ré-emploi, de valorisation et de ré-usage (…) Il faut innover dans les procédures pour produire moins mais mieux produire. »

A Mayotte, le poids d’une économie informelle

D’après Emmanuel Clerc, Directeur de la laiterie de Mayotte, « à Mayotte, l’économie formelle a du mal à répondre aux besoins, le territoire de Mayotte s’appuie de façon importante sur une économie informelle, qui permet souvent de répondre à des besoins primaires. »

Alors que les trois quarts des habitants de Mayotte vivent sous le seuil de pauvreté, l’intégration de l’économie informelle dans l’économie formelle est un enjeu de taille. D’après Nadine Levratto, cette intégration pourrait passer par des incitations : « Comment rendre officiel ce qui ne l’est pas ? Comment des activités de fabrication déjà existantes du secteur informel pourraient être officialisées avec une immatriculation, des fiscalités, des normes… Le défi est de taille ! Au niveau légal, économique, de nombreuses actions transversales, doivent conduire à donner à ceux qui pratiquent une économie informelle, des avantages qu’ils n’auraient pas en restant dans une économie informelle pour que le territoire puisse tirer profit d’une économie formelle plus développée (…) Par exemple, pour la main d’oeuvre, cela passe par une rémunération pécuniaire mais aussi par la formation. Grâce à cette démarche d’économie inclusive, qui intégrerait une population pratiquant des activités informelles, il y aurait un effet formation-sensibilisation à des bonnes pratiques, d’échange de savoirs, dans les deux sens, qui permettrait de converger vers un objectif industriel commun. »

Un des axes majeurs du Livre blanc reposera ainsi sur la formation. Lors des précédentes Assises, de nombreux chefs d’entreprises avaient remonté leurs difficultés à trouver des compétences sur le territoire pour développer leur activité et leur nécessité à faire venir de la main d’oeuvre du territoire national ou des pays voisins de Mayotte. Pour Nadine Levratto, « chercher des compétences ailleurs est un palliatif à court terme au manque de compétences et de main d’oeuvre disponibles pour les métiers dont on a besoin mais à moyen terme, il est nécessaire de former la jeunesse mahoraise pour répondre au besoin de développement du territoire, cela peut passer par l’acquisition de compétences de base, nécessaires pour s’adapter à de nouveaux métiers, ce sont les apprentissages des fondamentaux, puis des apprentissages de spécialités qui peuvent faire l’objet d’une formation initiale et d’une formation continue (…) Tout ceci pourra permettre progressivement un affranchissement des entreprises industrielles locales à la main d’oeuvre extérieure. »

En comparaison avec d’autres États en proie à des forces politiques violentes et instables, l’économiste voit en l’industrie un « facteur durable de stabilisation politique des territoires » où les emplois créés par ces organisations sont des gages de qualité dans la production d’un pays et de stabilité d’un territoire. »

Mathilde Hangard