Les envois postaux de nouveau possible à partir de ce mercredi

Nous avions contacté les services de La Poste pour faire le point des colis et courriers en souffrance à l’issue de plus d’un mois de blocage de sa distribution faute notamment pour les facteurs de pouvoir circuler. Dans un communiqué, La Poste indique « s’apprêter à rouvrir la commercialisation des envois de courrier et des colis vers Mayotte ».

« Du fait des mouvements de protestation contre l’insécurité à Mayotte et des interruptions des transports que cela a engendré (blocage de la barge, barrages routiers), La Poste a été contrainte de suspendre les envois des lettres et des colis au départ de Mayotte vers l’Hexagone et de l’Hexagone vers Mayotte », explique l’opérateur des services postaux.

Et souligne que les transports étant de nouveau opérants sur l’île et le fret aérien reprenant progressivement, les stocks de marchandises, dont les colis qui étaient immobilisés « vont pouvoir être acheminés dans les prochains jours ». Un rattrapage sur les chargement du fret sur chaque vol est effectué pour « charger un maximum de colis ».

« Ainsi, les envois de courrier/colis depuis l’Hexagone vers Mayotte seront de nouveau possibles pour les clients dès le 13 mars 2024. »

Des allongements de délai de plusieurs jours sont donc à prévoir dans la distribution.

« Tous les bureaux de poste et agences postales communales sont ouverts et accueillent les clients pour leurs opérations courriers, colis et bancaires. »