Assises de la diplomatie : quand les parlementaires et les chefs des collectivités prennent du galon

La signature de la Convention de partenariat entre Mayotte et les ministères de l’Europe et des Affaires étrangères et celui de l’Intérieur et des Outre-mer que nous avons détaillée, et qui donne enfin à Mayotte sa position de 101ème département français dans la région océan Indien, était le clou final des Assises de la diplomatie parlementaire et de la coopération décentralisée ce 11 mars 2024.

Des Assises où l’ensemble des parlementaires français et les présidents et présidentes de Région et de départements étaient conviés. Il s’agissait de réfléchir sur la plus grande implication du Parlement et des collectivités locales sur les priorités défendues par la France sur la scène internationale, en apportant leur expertise, que ce soit en termes d’innovation, de proximité régionale, d’expériences, etc.

Trois ateliers étaient proposés, avec les thématiques de notre époque : Les Enjeux globaux des grandes transitions, climatique, numérique, de la sécurité alimentaire, etc., pour l’atelier 1, l’Etat de droit, la gouvernance démocratique, les droits humains, pour l’atelier 2, et Coopération économique, aide publique au développement et attractivité, pour l’atelier 3.

Transition climatique, numérique ou sécurité alimentaire… c’est « l’urgence » qui prévalait pour le 1er atelier. En s’interrogeant sur la manière dont les territoires et les parlementaires pourraient être associés sur la réduction des gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique, sur les méthodes pour à la fois, intégrer la révolution numérique, à la fois se protéger contre la désinformation et les cyberattaques, ou sur la pression exercée sur les ressources, notamment. Renforcer la « légitimité des positions françaises », au sein des COP, réunions des Nations Unies, G7 ou G20, et partager les retours d’information sont perçus comme un vrai « plus ».

Parlementaires et collectivités faisaient de la diplomatie sans le savoir

Le 2ème atelier se penchait sur ce qui existe déjà en matière d’action de coopération initiées par le Parlement et de nombreuses collectivités décentralisées, notamment en termes de formation à l’échelon régional, et sur le rôle que peut jouer le ministère des Affaires étrangères. La question est également posée sur la qualité des relations entre collectivités et Parlement et les grands opérateurs de la coopération, comme l’Agence Publique de Développement ou Expertise-France.

Enfin, l’atelier 3 se penche sur le rôle « essentiel » des collectivités dans « la diffusion de l’expertise française à l’étranger, la mobilité internationale des jeunes, la promotion du rayonnement économique et culturel de notre pays », et sur l’action facilitatrice du Parlement pour y arriver, notamment dans l’assouplissement des contraintes, et sur les actions à entreprendre pour créer un « environnement normatif » favorable. Un dernier point vital qui constitue un frein dans les échanges de Mayotte avec les pays voisins notamment.

Une première que ces Assises qui vont permettre aux présidents de collectivités de mener des actions diplomatiques à leur échelle. D’habitude, le secteur est peu propice aux initiatives. Il est plus courant d’entendre des diplomates diffuser des messages feutrés de mise en garde en prévention de possibles tensions, que des encouragements à aller de l’avant.

De leur côté, députés comme sénateurs, n’ont pas attendu ces Assises pour intégrer des réseaux de diplomatie parlementaires comme les groupes d’amitié, celui intitulé « franco-comorien » est le plus proche de nous.

Les collectivités locales aussi sont à l’œuvre, en métropole notamment. Certaines ont mené des actions dans l’accueil des réfugiés ukrainiens dès le début de la guerre contre la Russie. On peut citer aussi l’acheminement en août 2023 d’un convoi de camions humanitaires vers le Haut-Karabagh, subventionné par de nombreuses collectivités françaises pour venir au secours des Arméniens persécutés dans la région.

Le contexte du réchauffement climatique et de la transition énergétique, ouvre de nouvelles perspectives, qui implique une action concertée entre les décideurs parisiens et ceux qui détiennent des pouvoirs décentralisés.

Mayotte précurseur

C’est dans ce cadre de pouvoirs accrus que le conseil départemental de Mayotte a signé la convention de partenariat 2023-2026 avec le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer. D’ailleurs, lors de son discours de remerciement au ministre Stéphane Séjourné, Ben Issa Ousseni confirmait qu’un « programme important d’ouverture de bureaux de coopération et d’action internationale » a été approuvé « dans les pays du périmètre de la Commission de l’Océan Indien, la COI, et de la façade Est-africaine ». C’était un des points du Cadre stratégique de coopération et d’action internationale adopté par son prédécesseur Soibahadine Ibrahim Ramadani en 2018. Un visionnaire, puisque c’était à la fois précurseur de ce qui se joue actuellement, et qu’il a été le premier président de collectivité française à le faire.

Et pour reprendre tout à fait l’objectif développé dans les trois ateliers des Assises de la diplomatie, le président Ben Issa vantait les mérites géopolitiques de la position de Mayotte en proximité de la côte Est-africaine : « nous sommes également convaincus que le réseau diplomatique aurait beaucoup à gagner à davantage s’appuyer sur Mayotte dans le cadre de ses interactions régionales. Les Mahorais sont au croisement de la culture française et de la culture swahéli, malgache et bantou. Nous développons des liens de coopérations, des liens humains et économiques avec nos voisins malgaches, comoriens, tanzaniens, mozambicains et kenyans. Il me semble que l’action internationale de l’Etat gagnerait à mieux valoriser la France du Canal du Mozambique, à intégrer nos enjeux, mais aussi à s’appuyer sur nos atouts. Je souhaite donc que cette convention de partenariat puisse dans sa mise en pratique répondre aussi à cet enjeu. »

Passant du statut de territoire français le plus chahuté par la diplomatie internationale, Mayotte serait-il en train de devenir un modèle à suivre ?

Anne Perzo-Lafond