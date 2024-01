Masterclass : Comment passer de salarié à entrepreneur ?

S’il est un concept intelligent et des plus appropriés, non seulement au regard des besoins de notre île mais également de ses contraintes — notamment logistiques et sécuritaires en termes de déplacements — c’est bien cette brillante idée du dématérialisé et du distanciel. Une idée à la fois pratique et connectée sur la réalité du tissu économique local qui se doit d’offrir alternatives et ramifications, afin d’y développer ses potentialités, particulièrement dans le secteur privé entrepreneurial.

Cette idée, c’est celle des équipes de la JCEM, « Incubateur de leaders citoyens qui rassemble des jeunes de 18 à 40 ans dans l’objectif de s’interroger sur des sujets économiques, sociaux et environnementaux auxquels est confrontée notre société, contribuant ainsi au développement de notre territoire ».

Le mercredi 10 janvier prochain donc, de 19 à 20 heures, seront proposées aux salariés différentes pistes informatives afin d’atteindre l’indépendance professionnelle et franchir le cap vers cette aventure de l’Entreprenariat, au moyen de cette toute 1ère masterclass en ligne, présentée par Zaina Mohamed, membre de la JCEM et coach en évolution professionnelle.

Ouverte à tous, cette masterclass offre un nombre limité de places, il est ainsi recommandé de s’inscrire dès à présent en scannant le QRCode ci-dessous.

Pour plus amples informations : jcmayotte2023@gmail.com