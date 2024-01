International en bref

Japon : collision entre 2 avions à l’aéroport international de Tokyo-Haneda, ce mardi 2 janvier en fin d’après-midi, faisant 5 morts. L’incident a eu lieu un peu avant 18 heures (heure locale) lorsque qu’un Airbus A350 de la compagnie Japan Airlines a manifestement percuté un avion à hélices de type Dash-8, rattaché au corps des garde-côtes japonais. Les 2 aéronefs ont pris immédiatement feu. Alors que les 367 passagers ainsi que les 12 membres d’équipage de l’avion de ligne ont pu rapidement s’extraire pour être mis en sécurité, 5 des 6 personnes à bord du bombardier ont péri dans les flammes; le pilote de ce-dernier ayant miraculeusement pu s’extraire mais présentant de graves blessures. Ce drame intervenient au lendemain de la terrible série de séismes qui a frappé le pays et dont le plus puissant, de magnitude 7,6, a entrainé la mort, au dernier bilan provisoire, de 48 personnes.

Ukraine : Ce mardi 2 janvier, plusieurs villes ukrainiennes ont été les cibles de nombreux bombardements russes sous forme de missiles et de drones d’attaque de type «suicide » faisant état d’un bilan provisoire de 4 victimes civiles et 92 blessés. Le Gouvernement ukrainien dénonce ces attaques invoquant que beaucoup ont touché des zones résidentielles dont le centre de la capitale, Kyiv.

Ethiopie : Le territoire du Somaliland et l’Ethiopie ont signé un « accord cadre » surprise le 1er janvier 2024 offrant ainsi, après plus de 30 ans de privation, un accès mer (en l’occurrence mer Rouge) à ce pays enclavé en la fameuse corne de l’Afrique et économiquement dépendant de Djibouti pour son commerce import-export. Cet accord intervient donc en cette région du Monde aussi connue pour ses tensions et n’est pas forcément vu du bon oeil par la Somalie elle-même, qui ne reconnait toujours pas ’’l’auto-indépendance’’ de ce territoire nord, déclarée en 1991, et qui compte bien, selon officielles déclarations gouvernementales « défendre sa souveraineté par tous les moyens légaux ».

Mer Rouge : Premières frappes mortelles, ce dimanche 31 décembre 2023, lancée par l’US Navy ayant entrainé la mort de 10 rebelles yéménites rattachés à la milice houthiste qui continue ses attaques en mer. Des attaques ayant dernièrement ciblé un navire commercial du géant international danois Maersk et pour lesquelles il fut donc coulé, sous motif de légitime défense, 3 embarcations appartenant aux Houthis. Hasard de circonstance ou stratégique intimidation, l’Iran — accusée d’être un soutien discret envers ces rebelles — a engagé ce lundi 1er janvier 2024 un de ses navires de guerre en cette même zone de la mer Rouge.