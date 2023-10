Masterclass sur l’Art musical en présence de Meiitod

Afin de sensibiliser et susciter de potentielles vocations dans le domaine musical, les structures Oudjerebou et Pôle Emploi invitent d’ores et déjà les jeunes demandeurs d’emploi issus des quartiers sensibles mahorais à s’inscrire afin de participer à cette proche masterclass qui se veut une première.

Ils seront au total 40 privilégiés à pouvoir bénéficier, durant 5 jours, d’une pleine sensibilisation relative à ce domaine artistique et les divers métiers qui le composent.