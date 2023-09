Oudjerebou toujours au plus près des porteurs de projets 

Ayant pris effet, il y a tout juste un an sur notre territoire, le tout premier dispositif Citéslab à Mayotte, estampillé Bpifrance, est donc entre les mains expertes de l’association Oudjerebou et, plus précisément, de son responsable de projet, Oirdi Anli : « Les premiers mois ce sont articulés sur la légitime mise en place de ce nouvel outil de travail, comprenant la rencontre avec les partenaires institutionnels et privés du monde de l’insertion, ainsi que la création d’un réseau, pour justement définir comment nous pourrions mutualiser nos respectives compétences. En devenant officiellement partenaire de cette offre de services révélatrice de talents, nous avons, d’une part, cette force de labellisation nationale et, d’autre part, nous devenons ainsi le guichet unique informatif et, quelque part, mobile, des porteurs de projets ».

Un guichet unique, riche d’expertise et d’une vision globale offrant un appréciable gain de temps, tant pour le futur entrepreneur, que la structure accueillante vers laquelle le Citéslab l’orientera.

On anticipe, on persiste et on signe

Au regard de cette très jeune société mahoraise qui est notre, du faible indice d’opportunités et d’employabilité — notamment dans le secteur privé — et du fort taux de chômage qui sévit déjà, quelle solution miracle, sociale et économique pouvons-nous trouver si ce n’est celle d’encourager les gens à matérialiser leur(s) idée(s). Cette vision faisait déjà partie des préceptes mêmes de la Couveuse d’entreprises de Mayotte auxquels s’ajoute donc, désormais, cette intervention de proximité. En effet, le dispositif CitésLab, c’est une manière d’amener directement sur le terrain les outils informatifs nécessaires auprès du tout venant et ce, dans les divers quartiers, communes et intercommunalités qui composent ce 101ème département français : « Notre chargé de projet, accompagné de 2 médiateurs, ont pour mission d’aller à la rencontre des villageois, potentiels porteurs de projet, entrepreneurs ou encore créateurs, pour qui il est très loin d’être évident de se rendre sur Mamoudzou » nous introduit Farrah Hafidou, présidente d’Oudjerebou. « Ce projet ambitieux qui vise à transformer nos quartiers en véritables laboratoires entrepreneuriaux se veut basé sur l’innovation, la durabilité, la collectivité, l’éducation et, bien-entendu, l’emploi. Aller au plus près de ces personnes, les soutenir, les accompagner, c’est garantir leur réussite, assurer la pérennisation de l’activité économique locale et c’est, bien entendu, contribuer à créer de l’emploi pour plus tard ».

Une prodigieuse recette à effet plurilatéral qui s’inscrit également dans une démarche de sensibilisation préventive, conscientisée et concrète de lutte contre l’économie informelle; véritable enjeu politique en notre territoire pour lequel chaque acteur, élus inclus, se doit de travailler conjointement dans une saine complémentarité.

Oudjerebou marque son emprunte en territoire Cadema

Sur une budgétisation globale Citéslab à Mayotte de 104 000 euros, dont 30% se veulent pris en charge par Bpifrance, un primo cofinancement local, provenant du Groupe d’actions locales (GAL) Est, ainsi que de la préfecture, avait été apporté permettant ainsi de soutenir cette initiale mise en place. Dans la continuité et installation définitive de ce dispositif, c’est donc la Communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou qui vient, ce jour, « apporter sa pierre à l’édifice » comme l’indique dans son discours Rachadi Saindou. Une volcanique petite pierre estimée à 27 000 euros qui marque, de surcroît l’investissement un peu plus poussé d’Oudjerebou « dans les projets économiques et professionnels liés à la Cadema dans les domaines de l’entreprenariat, l’alimentation et l’environnement ». Une sorte de consécration amplement méritée, au regard d’une réputation qui n’est plus à faire. Oudjerebou ou une équipe à taille humaine de passionnés qui s’engagent un peu plus chaque jour auprès de ceux qui méritent de croire en eux et leurs idées.

Devenant donc officiellement ambassadeur-centralisateur en territoire Cadema, en plus du Grand-nord et du Sud-est sur lesquels les actions terrain sont déjà déployées, il se murmure à haute voix qu’un second dispositif Citéslab, sous l’égide de la BGE, s’est récemment implanté en zone Centre et Ouest, permettant ainsi de couvrir, avec de plus en plus d’efficience, l’ensemble de notre département en matière d’écosystème entrepreneurial et de révélation de talents. On ne peut qu’aimer !

MLG