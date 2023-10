« Je suis heureuse que ce soit des enfants du pays qui prennent la direction de la chaîne, car ce sont des bons connaisseurs de l’île, et ils ont les codes », déclarait Sylvie Gengoul, directrice du Pôle outre-mer, ce mardi d’installation du nouveau directeur.

Devant l’ensemble des rédaction TV et radio, elle vantait ces qualité d’« homme discret », « il parle peu, fait preuve d’humilité, un grand professionnel. C’est ce qui fait les grands patrons ».

Le journaliste avait déjà dirigé la rédaction TV et radio de Mayotte la 1ère en 2019, avant d’assurer la même fonction en Nouvelle-Calédonie.

C’est ému que Toufaili Andjilani commentait sa nomination, « je voulais sincèrement le poste de directeur du contenu de l’information dont je pense qu’il faut rendre la fonction plus stratégique pour permettre au rédacteur en chef de sortir le nez du guidon ». Un poste qu’il prend dans un contexte difficile de crise de l’eau touchant donc la vie quotidienne de la rédaction, et de forte insécurité. Sylvie Gengoul lui rappelait les défis-maison: « travailler sur une ligne éditoriale la plus fiable possible, la plus lisible possible ».

Avec la volonté « d’être utile au pays », le nouveau directeur s’adressait à des collaborateurs qu’il connait presque par cœur, « mon projet c’est vous, mon ambition c’est Mayotte ».

Karibu à un confrère qui a toujours valorisé les échanges et la complémentarité de l’info entre les médias mahorais.

Avec sa première annonce, la mise en place d’une case éducative à la télé sur le mode des épisodes diffusés pendant la crise Covid, pour les élèves dont la scolarité est perturbée par la crise de l’eau qui ferme les écoles, « elle visera les CP, CE1 et CE2 », dès le 16 octobre pendant les vacances scolaires.

