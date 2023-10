Rattrapage scolaire pendant les vacances : Mayotte la 1ère met Lumni au tableau

En raison de la crise sanitaire qui impacte le fonctionnement du système scolaire à Mayotte, le Pôle Outre-mer de France Télévisions propose, depuis ce lundi 16 octobre, sur l’antenne de Mayotte La 1ère, les cours Lumni – Primaire dédiés aux élèves du primaire (CE2, CM1 et CM2).

« Pour que l’éducation reste une priorité pour les jeunes générations, Mayotte La 1ère bouleverse sa programmation en matinée et diffuse, dès le 16 octobre et jusqu’à la fin décembre, des cours dispensés par des enseignants de l’Éducation nationale et de la jeunesse », comme nous l’avions annoncé lors de la nomination officielle du nouveau directeur de la chaine.

En lien avec le Rectorat de Mayotte, du lundi au vendredi, seront proposés des cours de français, d’anglais, de maths, de sciences et technologie, d’histoire, d’arts, musique et culture et « questionner le monde ».

A 8h00 : cours de CE2

A 8h30 : cours de CM1

A 9h00 : cours de CM2

En complément du dispositif antenne, la plateforme éducative Lumni.fr, propose des matières fondamentales enseignées à l’école et des programmes sous différents formats adaptés à l’accompagnement des élèves.

« Le pôle Outre-mer de France Télévisions contribue grâce à ce dispositif, accessible sur tous les écrans, à l’effort collectif pour assurer la continuité pédagogique de nos enfants. Cette offre de service public permet d’accompagner les familles et aide tous les enfants qui n’ont pas accès à internet à réviser et à continuer de progresser ».