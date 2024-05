Ouverture d’une laverie solidaire à Hajangoua accessible à tous

Face au franc succès de la première laverie solidaire de Dembéni avec pas moins de « 4.000 passages », l’inauguration de cette seconde laverie solidaire montre la volonté de la Cadema de mettre en place les outils nécessaires à disposition de la population afin d’éviter les lavages en rivière, source de grande pollution. Ce projet social et environnemental géré par le CCAS de la commune de Dembéni, en partenariat avec l’ARS notamment, propose ainsi une solution concrète qui vise à limiter la dégradation des milieux naturels mais aussi à être utile pour la population.

Comme le souligne la vice-présidente du CCAS de Dembéni, Sitirati Mroudjae, « Il est important de préserver notre environnement et de soutenir les personnes en situation de précarité financière qui ne peuvent pas s’offrir de lave-linge en leur donnant la possibilité de faire leur lessive sans nuire à la biodiversité et à notre écosystème. C’est une belle initiative qui permet de créer du lien social en respectant la planète et d’entrevoir un avenir meilleur pour une société plus juste et plus durable ».

Faire sa lessive pour 1 euro seulement !

L’enjeu est à la fois environnemental mais également social en permettant aux familles les plus démunies de faire une lessive à un coût dérisoire, 1 euro ! Pour le président de la Cadema même si cela représente un investissement conséquent d’environ 300.000 euros par laverie, travaux compris, il compte en installer dix d’ici la fin de l’année afin de limiter le déversement des produits polluants, dû aux lavages, dans les rivières « C’est un projet utile à la fois pour les citoyens et l’environnement. Nous rendons ainsi un service public de qualité car nous répondons à un besoin essentiel pour la population tout en préservant nos ressources naturelles ».

En effet, faire sa lessive dans les cours d’eau est une pratique trop courante sur notre territoire qu’il convient de bannir car c’est un danger d’une part pour la biodiversité mais également pour notre santé. La javel et autres produits chimiques contenus dans la lessive sont dévastateurs et détruisent les écosystèmes déjà fragilisés. « Nous devons protéger les bassins versants ainsi que nos ressources en eau et tout faire pour la préserver afin de laisser un environnement sain à nos enfants, a insisté le président de la Cadema. Cette installation permettra aussi de créer des liens et favorisera la cohésion sociale. Cette laverie est un symbole de solidarité, d’espoir, un lieu de vie, une alternative écologique en protégeant les cours d’eau, tout en favorisant l’inclusion sociale. Cela démontre notre engagement pour la protection de l’environnement et les milieux aquatiques ainsi qu’à améliorer les conditions de vie de la population », a ainsi conclu Rachadi Saindou.

