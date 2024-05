Mayotte en vigilance Jaune Fortes pluies sous l’effet de la tempête tropicale Hidaya

Une dépression s’est formée sur le Nord du Canal du Mozambique et devrait épargner Mayotte si l’on en croit sa trajectoire Ouest-Sud Ouest. Des averses passagères ne sont pas à exclure.

La tempête tropicale modérée a été baptisée ce mercredi soir Hidaya. Sous l’effet des vents de Sud-Est, sa trajectoire s’infléchit vers l’Ouest. En raison de la température élevée des eaux du Canal du Mozambique, on pouvait craindre que la dépression ne se renforce à proximité de nos côtes.

Météo France annonce « un flux modéré de secteur Est-Sud-Est dominant, « passagèrement humide et instable en journée ». Mayotte reste placée en Vigilance jaune Fortes Pluies et Orages « jusqu’en fin de journée » sous l’effet d’une tempête tropicale modérée « Hidaya » qui se déplaçait « vers l’ouest-sud-ouest à 7km/h, à 3h locales, soit à environ 440 km au secteur Nord de Mayotte tout en s’intensifiant et en s’éloignant de notre île ».

Elle se dirige vers la Tanzanie et le Mozambique, en passant au dessus des Comores qui craignent cette nouvelle perturbation après avoir vécu des inondations meurtrières le week-end dernier.

Pour cette journée du 2 mai, le matin le temps est couvert à très nuageux « sans exclure des passages d’averses parfois à caractère orageux d’ici la fin de la matinée ». L’après-midi, le temps est « très nuageux avec tout de même des passages d’averses parfois à caractère orageux ».

Le vent souffle de 30 à 40 km/h d’est-sud-est sauf quelques pointes sous grains. La mer est peu agitée à agitée au vent et au large. Les températures maximales prévues pour la journée sont de: 31°C à Chirongui et 32°C à Mtsapéré.

A.P-L.