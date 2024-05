Très Haut débit : le conseil départemental n’a plus qu’à dérouler le fil… de la fibre optique

« Ça rame ! » Ces dernières semaines peuplées d’aléas sur les câbles sous-marin, et terrestres dans les zones en travaux, ont perturbé les connexions internet. Une lueur d’espoir au bout du tunnel est apparue lorsque nous avons appris que le marché FTTH (Fiber to the Home), pour Fibre optique jusqu’au domicile, allait être attribué. Selon nos informations, le conseil départemental qui doit trancher depuis plusieurs années entre les deux prétendants Orange et Réunicable (Zéop), serait entré en négociation exclusive avec ce dernier.

En attendant que l’opérateur soit officiellement choisi, les sénateurs de Mayotte, Saïd Omar Oili et Thani Mohamed Soilihi, ont demandé audience ce 29 avril à Marina Ferrari, Secrétaire d’Etat chargée du numérique. Il s’agissait de sécuriser la dotation de 50 millions d’euros pour le déploiement du Très haut débit à Mayotte, inscrit au projet de loi de Finances 2024. « Ces crédits seront sanctuarisés, et les engagements financiers sur ce dossier seront tenus », se réjouit Saïd Omar Oili, quand son collègue Thani Mohamed Soilihi parle d’ « une victoire majeure, d’autant plus dans le contexte actuel de contrainte budgétaire ».

Ce dernier précise qu’une convention est sur le point d’être signée entre l’opérateur sélectionné, le Département, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), pour un objectif commun, « connecter Mayotte au reste du monde, facilitant les défis en matière de formation, de sécurité, de santé, et de développement économique. »

La ministre Ferrari a été conviée sur le 101ème département à l’occasion de la signature de la convention.

