Une étude sur le développement du port de Longoni présentée comme étant « au service de Mayotte »

Encore un projet qui va nourrir activement les cabinets d’études. Le conseil départemental lance une étude pour développer le port de Longoni.

Menée par le cabinet ARTELIA, il s’agit de « positionner le port de Longoni comme un acteur majeur du commerce régional et sous-régional, d’améliorer l’efficacité portuaire et stimuler l’économie locale par une augmentation et des flux permettant une baisse des coûts pour les consommateurs mahorais, de structurer la logistique insulaire pour optimiser les flux de marchandises, et d’engager la transition énergétique en développant des solutions durables et écologiques. »

Pour assurer l’avenir du port de Longoni, des mesures sont en effet à prendre en amont, qui ne sont pas du ressort de cabinets conseil, mais plutôt d’hommes en robes noires. Nous avons suffisamment noirci de pages à ce sujet, mais apparemment, la politique en va autrement.

A.P-L.