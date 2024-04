Visite de Marie Guévenoux à Mayotte : 48h pour convaincre les députés

La ministre déléguée aux Outre-mer revient pour la 4ème fois à Mayotte avec cette fois, la rédaction des deux projets de loi en ligne de mire. Trois députés représentants trois groupes l’accompagnent : Sylvain Maillard pour Renaissance, Christophe Naegelen pour LIOT et Blandine Borcard pour le groupe Démocrate (MoDem). « Les LR étaient invités mais ont indiqué qu’ils n’étaient pas disponibles », explique le staff de Marie Guévenoux.

Comme à chaque visite, les médias en prennent désormais l’habitude, un point presse est proposé en amont histoire de donner les grandes lignes du déplacement. Si l’opération « Mayotte Place nette » ne sera pas oubliée, « un bilan des deux semaines sera fait », l’objectif cette fois c’est de convaincre de l’utilité des deux projets de loi, sous-entendu, de la suppression du droit du sol : « La ministre veut montrer la réalité de Mayotte aux trois parlementaires qui l’accompagnent », lesdits parlementaires seront ensuite invités à se faire les porte-paroles pour leurs petits copains sur les bancs de l’assemblée. Et les inciter à voter dans le bon sens pour Mayotte.

A travers les différentes séquences inscrites à l’agenda de deux jours, il s’agit de démontrer « l’impact des flux migratoires sur les services publics, la santé, les PMI, etc. »

Un programme détaillé sera rendu public ce mercredi, mais on sait déjà que la journée de jeudi 2 mai sera consacrée à la rencontre des services de l’Etat, puis à un entretien entre le président du conseil départemental, le maire de Mamoudzou et les parlementaires sur les projets de loi Mayotte. Le projet de loi constitutionnel sera particulièrement discuté avec la suppression du droit du sol, et le projet de loi ordinaire dit « Urgence pour Mayotte », portant sur le développement économique et la convergence des droits sociaux.

On sait désormais que ces deux projets de loi seront présentés aux élus le 22 mai, puis au conseil des ministres début juillet « après un mois de concertation ». Un report que l’équipe de la ministre justifie par le déboire du précédent projet de loi, « on sait comment celui de Lecornu avait terminé ».

Le lendemain, focus sur la santé et les cas de choléra, avec une visite du CHM, et passage à la maternité. L’enjeu de la lutte contre l’immigration clandestine sera de nouveau mis en évidence. Un bilan de « Mayotte Place nette à J+15 sera dressé par la ministre.

A.P-L.