Si en janvier 2023 le paquebot « MS Nautica » n’avait pu mouiller à Mayotte en raison de la météo, les nuages étaient également de sortie pour accueillir le paquebot long de 181m de la compagnie américaine Oceania Cruises ce mercredi 1er mai.

Cette année, la croisière a commencé le 11 avril 2024 à Singapour. Après avoir visité la Malaisie, la Thaïlande, le Sri Lanka, l’Inde, les Maldives et les Seychelles, le Nautica passe donc à Mayotte, avant de terminer son voyage le 8 mai en Afrique du Sud.

A son bord, 569 passagers et environ 400 membres d’équipage, rapporte l’Agence de Tourisme de Mayotte. « Les passagers sont presque exclusivement anglophones avec une majorité d’Américains (59%), des Canadiens (14%), des Britanniques (8%) et des Australiens (7%). »

Un comité d’accueil comprenant la décoration du ponton de croisière, un point d’information touristique et l’organisation d’une animation traditionnelle est proposé à leur arrivée, « renforcé par des agents des Offices de Tourisme Intercommunaux et des étudiants du BTS Tourisme du Lycée des métiers du goût et des saveurs de Kaweni ».

A.P-L.